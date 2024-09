„Jak jsem několikrát avizoval, hodlal jsem Zbrojovce hlavně pomoct a teď už je na budoucích majitelích, aby ukázali, co umí a jaké plány mají s klubem do budoucna. Nechci se opakovat, ale Brno potřebuje Zbrojovku a Kometu silnou,“ uvedl pro klubový web Komety Zábranský.

Za poslední rok se tak jedná o už několikátý zvrat. Pro příznivce brněnského klubu jde o další šok, se kterým se budou muset smířit. „Je těžké najít slova, jak celou situaci popsat. Zmar, beznaděj, smutek. To, co se děje poslední rok, snad ani nejde vykomunikovat. To by nedokázal ani Trumpův poradce,“ ušklíbl se Rabušic.

Pro většinu fotbalové veřejnosti je Regionální hospodářská komora velkou neznámou. Jejími cíli jsou podpora podnikatelských aktivit a ochrana zájmů členských firem, jak naloží s trápící se Zbrojovkou, ukáže až čas.

„Pokud v klubu bude správné vedení, které to se Zbrojovkou bude myslet dobře, tak ať ji koupí kdokoliv. Musíme si to totiž říct jasně. Zbrojovka je firma a v každé firmě by mělo fungovat vedení, které si pod sebe správně vybere lidi a rozdělí úkoly. Doteď to vypadá, že to takto vůbec nefungovalo,“ podotkl bývalý hráč a trenér Zbrojovky Stanislav Schwarz.

Jeho slova potvrzuje i Rabušic. „Je nutné, aby už Zbrojovka měla stabilního vlastníka, se kterým začne fungovat jako každý normální klub. Musí se nastolit sportovní vedení, které bude mít koncepci a přivede si svůj realizační tým a hráče. Všechno totiž začíná seshora. Když stále není jasně nastavená majetková struktura, tak jakou může sportovní vedení cítit autoritu? Bavíme se sice o fotbalovém klubu, takhle to ale musí být v každé firmě,“ poznamenává.

Zatím je tedy patrné, že Zábranský je ze hry venku a vlastníkem Zbrojovky stále zůstává Bartoněk. Další podrobnosti plánují všechny zúčastněné strany zveřejnit až po valné hromadě současných akcionářů Zbrojovky, která je naplánovaná na pondělí 16. září.

„Zbrojovka musí začít fungovat jako normální kvalitní firma, což se dosud vůbec nedělo. Takhle to vnímáme my jako veřejnost, je třeba začít pracovat úplně jinak. Bohužel pan Zábranský nakonec novým majitelem nebude, ale nové vedení by si mělo vzít příklad právě z Komety, jak to funguje tam,“ nabádal Schwarz, který se aktuálně na jižní Moravě věnuje krajským mládežnickým výběrům.

Stále pokračující nejistota ohledně majetkové situace se ukazuje i na výsledcích hlavního mužstva Zbrojovky, které je po osmi kolech ve druhé lize až dvanácté. „Pro hráče to musí být velmi nepříjemné. Každý sice může říct, že tam nejsou od toho, aby se starali, kdo je majitel, ale mají předvádět kvalitní výkony na trávníku, ale nežijí ve vzduchoprázdnu. Nějakým způsobem se na nich ta nejistota musí projevit. Když se podíváme na počty červených karet, hloupých obdržených gólů a chyb, tak je patrné, že ten červík někde v jejich hlavách je,“ nastínil Rabušic.

Třaskavá zůstává i atmosféra mezi Zbrojovkou a jejími fanoušky. Na poslední domácí utkání se Zlínem dorazilo jen 1814 diváků, kotel raději chodí na zápasy třetiligového B týmu. „Fanoušek nemusí úplně přesně vědět, co se děje uvnitř klubu. Ale především musí být spokojení hráči, u kterých třeba není možné, aby nedostávali výplaty. Stejné je to i u trenérů, je třeba aby i mládežničtí koučové fungovali tak, jak mají. Pak sportovní vedení bude mít ulehčenou pozici,“ dodal Schwarz.