Zbrojovka se trápí především v útoku, v osmi utkáních dala jen šest gólů.

ÚTOČNÁ KRIZE. Je to naprosto alarmující statistika – Zbrojovka se zatím v osmi utkáních radovala jen ze šesti vstřelených gólů a má vůbec nejhorší ofenzivní čísla ve druhé lize. Velkou roli hraje právě dosud značně neuspokojivé přestupové období. „Je důležité se podívat na to, jaká útočná síla nám odešla a jak mladé hráče v útoku aktuálně máme. Proti Zlínu jsme třeba měli k dispozici Kronuse, Matekoviče a mladíky Poláka a Švancaru. U nich je to hodně o větším klidu,“ podotkl Hynek.

Jenže právě větší klid hráčům Zbrojovky v zakončení chybí a pak zahazují i stoprocentní tutovky. „I já na sobě cítím, že už máme v hlavě, jak moc potřebujeme dát gól, a pořád se to nedaří. Každý z nás se s tím musí popasovat. Také vnímám, že když jsem v šanci, tak chci až moc, někdy je lepší se zklidnit a zvolit jednoduché řešení. Je na nás vidět, jak moc to chceme zlomit, jenže nakonec je to ještě horší,“ popsal po utkání se Zlínem Adam Kronus.