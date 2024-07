Hrubě nepovedený výkon je pro brněnský celek dalším varováním. Před týdnem padl 2:5 s Podbrezovou, která však v přípravě ukazuje sílu, v úterý potrápila i pražskou Slavii.

Jednoznačná porážka na hřišti slovenského druholigisty Púchova už je však mnohem horší vizitkou. „Inkasovali jsme hned v úvodu utkání, což se může stát, nemělo by to ale pramenit z nedostatku koncentrace. K tomu je potřeba si sednout. Některé pasáže byly lepší, což si ještě potvrdíme u videa, celkově jsme ale nepředvedli takový výkon, abychom mohli vyhrát,“ shrnul Hynek.

Pro jeho svěřence šlo přitom už o generálku na nový ročník, jejich výkony však mají spíše klesající tendenci. „Minulý týden jsme zhruba šedesát minut předváděli potřebnou kvalitu, progres vidět byl. Postupně se to nabaluje, něco pokulhává, dobře víme, že nás čeká ještě moc práce. Základy zvládnuté máme, aby se dařilo a zvládali jsme zápasy lépe, potřebujeme dál pracovat. Stoprocentně ještě na naši hru připravení nejsme, musíme být trpěliví,“ předeslal trenér, který Zbrojovku převzal po nepovedené minulé sezoně.

Ke generálce odcestovalo na Slovensko jen šestnáct hráčů brněnského klubu, zbylí fotbalisté se připojili k B týmu, který v sobotu odehrál úvodní utkání přípravy na hřišti zlínského béčka.

V lepším světle se však představili hráči, kteří naskočili do zápasu rezervy. Ta si poradila se zlínským soupeřem a zvítězila 3:1. „Kdo má formu, bude hrát, i v tomto nám samozřejmě sobotní zápasy daly zpětnou vazbu. Šlo nám i o to vidět některé hráče třeba po zranění, neznamená to, že by sobotní základní jedenáctka naskočila příště znovu od úvodních minut. Seznamujeme se, vidíme, kdo jak je schopný vstřebávat nové prvky. Kádr není ustálený, i mladí hráči prokazovali kvalitu v zápasech a trénincích,“ upozornil Hynek.

Dobrou zprávou pro Zbrojovku je, že má ještě dostatek času na vypilování nedostatků. Úvodní kolo na hřišti Jihlavy totiž odehraje až v pondělí 22. července, původní víkendový termín se měnil kvůli televiznímu vysílání. „Víme, co máme dělat, jak a na čem pracovat, abychom byli nachystaní co nejlépe. Máme teď trochu pozměněný tréninkový mikrocyklus. Tím, jakým tempem jsme doposud jeli, hráčům prospějí dva dny volna, další trénink je na programu v úterý. Pořád hodně pracujeme i na kondičních věcech,“ doplnil stratég.