Třetí nejlepší střelec fotbalové Zbrojovky Brno v uplynulé sezoně na jihu Moravy zůstává. Klub podepsal s Romanem Potočným smlouvu na rok s opcí. Dosud byl Potočný v Brně na hostování z Českých Budějovic. Jde tak o první oficiálně potvrzené jméno Zbrojovky po nepovedené sezoně, kterou klub zakončil až na deváté příčce tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Roman Potočný (na snímku vlevo v červeném dresu) nasázel ve Zbrojovce osm gólů v této sezoně. | Foto: Deník/Jakub Tručka

„Řešil jsem, co dál, měl jsem i nějaké jiné nabídky, ale jsem tu spokojený, syn chodí v Brně do školy a hraje tu fotbal, manželka tu má práci. Celá rodina je tady spokojená, takže to nakonec bylo poměrně jednoduché rozhodování,“ uvedl pro klubový web třiatřicetiletý útočník nebo záložník.

Potočný nasázel ve Zbrojovce osm druholigových branek, šest z nich na jaře. Byl tak po třináctigólovém Jakubu Řezníčkovi a devítibrankovém Denisi Alijagičovi třetím nejlepším kanonýrem brněnského celku. „Během podzimu jsem se ještě sžíval s kabinou i se soutěží, jaro už bylo lepší. Góly i body bych ale určitě vyměnil za lepší postavení v tabulce. Nikdo nemůžeme být spokojený a všechny nás štve, jak to dopadlo. V příští sezoně budeme muset zlepšit úplně všechno, určitě i od sebe čekám ještě daleko víc.“ přesvědčoval Potočný.

Přípravu novou sezonu načne Zbrojovka v pondělí 17. června, o pět dní později ji čeká první přípravný duel s Pohořelicemi.