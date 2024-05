Rok neklidu a nezdarů. Zbrojovka řešila ságu s prodejem i trenérské rošády

Původně to měla být sezona restartu, kdy fotbalová Zbrojovka s novým majitelem vykročí zpět do nejvyšší soutěže. Místo toho ale brněnský klub prožil nejhorší ročník v moderní historii. Jihomoravský celek neměl až do předposledního kola jistotu záchrany ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE a sezonu finišoval na deváté pozici, daleko od příček zajišťujících aspoň baráž o nejvyšší soutěž. Deník Rovnost vybral čtyři hlavní aspekty sezony jihomoravského celku.

SÁGA S PRODEJEM KLUBU. Téma číslo jedna, které se jako červená nit táhla celým ročníkem. Těsně před startem sezony ve druhé půlce července fotbalová Zbrojovka oznámila vstup investiční společnosti Portiva s Pavlem Svoreněm do klubu. Ta původně přejala minoritní podíl s tím, že v jarní části sezony převezme od stávajícího vlastníka Václava Bartoňka většinu. Po turbulentním období plném nejistoty, přemetů a změn nakonec po bezmála devíti měsících na konci dubna ohlásil klub, že většinový podíl poputuje od dlouholetého majitele Václava Bartoňka ke známému bossovi hokejové Komety Liboru Zábranskému. Průběh prodeje provázela řada nejasností a nečekaných změn, což nelibě nesli fanoušci, kteří při prvním jarním domácím kole například vystrojili pohřeb Zbrojovky. Nelíbilo se jim, že v původně avizovaném termínu 1. března nedošlo ke změně vlastníka. Od pokřiků po střet s policií. Rozvášněné fandy Zbrojovky vytlačili těžkooděnci Prakticky celou jarní část sezony potom kotel brněnských fanoušků bojkotoval zápasy a podporu týmu. Domácí duely brněnského klubu po celé jaro provázela nezvykle komorní atmosféra. Ani po ohlášení vstupu Zábranského do Zbrojovky ale nejasnosti nezmizely. Klub ani měsíc po avizování transferu nenastínil bližší plány nového majitele. „Vše je v běhu. Ale je potřeba si uvědomit, obrazně řečeno, že si nejdete koupit rohlíky do obchodu. Chci logicky vědět, co v klubu je. Nejen v akciové společnosti, ale i zapsaném spolku, nadaci a podobně. A to musí být každému jasné, že takový audit nejde udělat za čtrnáct dnů. Nepředpokládám problémy, ale vše má svůj čas," uvedl Zábranský ve svém zatím posledním prohlášení z 12. května pro klubový web. Luděk Klusáček (v bílém triku) vydržel na lavičce Zbrojovky jen do konce října.Zdroj: Petr Nečas TRENÉRSKÉ ROŠÁDY. Jen málo míst ve fotbalovém prostředí bylo v uplynulém ročníku nevděčnější, než post hlavního trenéra Zbrojovky. V roli kouče soužícího se brněnského klubu se v uplynulém ročníku vystřídali tři trenéři. Sezonu započal v Brně Luděk Klusáček, pod jehož vedením Jihomoravané po nevydařeném startu zaznamenali sérii čtyř ligových výher. Herní projev ale pokulhával, což se následně projevilo i nas výsledcích. Brňané pod Klusáčkovou taktovkou následně prohráli pět utkání v řadě a po porážce 2:4 na konci října na stadionu Viktorie Žižkov vedení klubu Klusáčka odvolalo. Jeho místo zaujal dosavadní asistent a bývalý dlouholetý hráč Tomáš Polách. Pod jeho taktovkou sice nejprve Brňané zvládli městské derby proti Líšni 3:0 a stejným poměrem i duel v Kroměříži. Nesu veškerou zodpovědnost, že jsme dole, říká Polách. Co měl udělat jinak? Z následných sedmi zápasů rozdělených dlouhou zimní pauzou ovšem Zbrojovka nevyhrála jediný. A po debaklu 1:4 ve Varnsdorfu 14. dubna se Zbrojovka s Poláchem rozloučila. Na jeho místo vedení dosadilo úspěšného trenéra B týmu Zbrojovky Lukáše Kříže, který taky započal svou záchranářskou misi výhrou 1:0 nad Jihlavou. Z následných sedmi duelů jeho noví svěřenci dva vyhráli, dva prohráli a třikrát remizovali a sezonu zakončili na deváté příčce tabulky. Jakub Řezníček dal na jaře pouhý jeden gól.Zdroj: Petr Nečas TRÁPENÍ OPOR. Zbrojovka v uplynulém ročníku doplatila na trápení stěžejních opor a také nešťastnou ruku při posilování týmu. Kapitán Jakub Řezníček měl sice vyvedený podzim, kdy nasázel dvanáct gólů a zdálo se, že ani ve druhé lize neztrácí motivaci a lesk. Na jaře se ovšem Řezníček soužil a vstřelil jedinou branku při derby v Líšni, kdy přispěl k remíze svého týmu 1:1. Podle představ se nevedlo třeba ani nejzvučnější zimní posile Luďkovi Pernicovi. Další slibná akvizice Simon Falette, který si zahrál v minulosti Bundesligu nebo francouzskou nejvyšší soutěž, odehrál jen tři zápasy zkraje jara, než se zranil. Jeden ze stěžejních zadáků Jakub Šural víc než půl sezony laboroval se zraněním a nastoupil pouze do dvanácti ze třiceti duelů sezony, stínem muže z předchozích let byl brankář Martin Berkovec. Zdroj: Petr Nečas DOMÁCÍ MIZÉRIE. Obvyklá výhoda pro ně byla celou sezonou břemenem. Fotbalistům Zbrojovky domácí prostředí v uplynulé sezoně vůbec nesedělo. Z patnácti zápasů vytěžili jen sedmnáct bodů, hůř na tom byla jen Kroměříž. Zbrojovka navíc na svém hřišti vstřelila za celý podzim pouhých sedmnáct gólů v patnácti partiích. Třeba na jaře vyhrála Zbrojovka na svém hřišti jen dvě partie, když v půli dubna přemohla 1:0 Jihlavu a o měsíc později v divokém zápase 4:3 Kroměříž.

