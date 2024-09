„Během celého zápasu jsme fanoušky cítili a jsme rádi, že tady jsou. Na konci bylo vidět, že vyrovnání a remízu ocenili tím, že hráčům poděkovali. Už před zápasem jsem říkal, že je to návrat našeho dalšího hráče. Fanoušci dokážou udělat hodně, ale nejvíc musíme my na hřišti. Dnes jsme mohli udělat víc a věřím, že v dalších zápasech se to zlepší. Fanoušci jsou skvělí, jsme rádi, že tu jsou a budeme se snažit trénovat a hrát tak, abychom jim dávali kvalitní zpětnou vazbu," ocenil návrat příznivců trenér Zbrojovky Jaroslav Hynek.

Atmosféra při utkání mezi Zbrojovkou a Líšní. | Video: Václav Petrů

Kotel fanoušků Zbrojovky bojkotoval utkání A týmu brněnského celku od začátku března, kdy se začal oproti původním prohlášením komplikovat přesun akcií od končícího majitele Václava Bartoňka na avizovaného nového vlastníka Pavla Svoreně. Místo toho začal postupem času navštěvovat duely B týmu, který si zajistil postup z divize do třetí ligy, v níž aktuálně figuruje.

„Bylo to super. Diváci už pár zápasů béčka navštívili, jsem rád, že nás podporují. Budeme se snažit hrát tak, aby chodili a tlačili nás,“ pověděl autor jediné branky Zbrojovky Peter Štepanovský, jenž nastupuje převážně za B tým.

Atmosféra při brněnském derby mezi Zbrojovkou a Líšni. | Video: Václav Petrů

Mnoho emocí vzbudila situace z 85. minuty, kdy rozhodčí odpískal kontroverzní penaltu za údajné zahrání rukou líšeňského kapitána Michala Jeřábka ve vápně. Hostující lavička i hráči reklamovali, že Jeřábek zasáhl míč rukou mimo šestnáctku.

„Četl jsem v novinách, že Zbrojovka bude mít diváky jako dvanáctého hráče, a to se opravdu potvrdilo. Třeba penaltu on napřed nepískal, zareagovala tribuna a on ji písknul," rýpl si trenér Líšně Milan Valachovič do svého protějšku na lavičce Zbrojovky Jaroslava Hynka, který před zápasem hovořil o tom, že se jim na stadion vrací fanoušci, kteří budou dvanáctým hráčem.

Na inkriminovanou situaci se můžete podívat v čase 2:00 ve videu níž:

| Video: Youtube

Právě díky penaltě se domácím podařilo srovnat a duel skončil nerozhodně 1:1. Fanoušci hráče Zbrojovky vyprovodili potleskem, fotbalisté i realizační tým Líšně naproti tomu opouštěli hřiště s pocitem křivdy. V podzimní části sezony druhé ligy se představí Zbrojovka na Srbské ještě třikrát, nejdřív v sobotu 5. října proti Vlašimi.