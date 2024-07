close info Zdroj: FC Zbrojovka Brno zoom_in

ZBROJOVKA BRNO

Na minulé druholigové sezoně bylo z pohledu fotbalové Zbrojovky pozitivní snad jen to, že už skončila. Utrápená brněnská skvarda zakončila ročník na deváté pozici tabulky s tím, že si záchranu v soutěži pojistila až v předposledním kole. To už v Brně nechtějí dopustit, i proto klub přivítal šest nových akvizicí, mezi nimiž se vyjímají jména bývalého vyškovského kapitána Filipa Štěpánka nebo zlínského záložníka Jakuba Janetzkého. Novým trenérem se stal Jaroslav Hynek, jenž naposledy vedl Žilinu.

„Zbrojovce se zatím nepovedlo udat Jakuba Řezníčka. Sám jsem zvědavý, jak bude fungovat s Potočným. Zkušenosti v útoku tým má, rychlost ale ne. Druhá liga je přitom běhavá a i způsob hry, kterým se chce klub prezentovat, podle mě ve druhé lize úspěch slavit nebude. Jediný rychlý bek Lukáš Endl je pryč (zamířil do Karviné - pozn. red.). Práci trenéra Hynka znám ze Žiliny, kde byl doma na umělé trávě a měl tam k sobě mladé a běhavé kluky. Teď ve Zbrojovce tak mladý tým nemá a nejsem přesvědčený, že ten kombinační styl s rozehrávkou po zemi od brankáře bude slavit s tímto kádrem a ve druhé lize úspěch," nabídl pohled Kobylík.

Varovné je podle bývalého hráče Sigmy Olomouc, německého Bielefeldu nebo francouzského Štrasburku, že Zbrojovka schytala na závěr přípravy dvě vysoké prohry od slovenských soupeřů. V předposlední přípravě prohrála 2:5 v Pobrezové a naposledy v sobotu schytala výprask 0:4 od Púchova.

„Smazaly by to výhry v prvních ligových kolech. Ale takové vilagoše, co dostávali, ukazují, že v obraně není něco v pořádku. Navíc oba dva góly v Podbrezové dal Potočný tak, že první byl ze standardky a druhý střelou z dálky, což podle mě není šance. Takové porážky s průměrnými slovenskými týmy jsou zdviženým prstem," podotkl Kobylík.

I na prahu nové sezony se kolem klubu vznášejí otazníky především co se týče jeho majetkové struktury. Od dubnového nečekaného oznámení o tom, že novým majoritním vlastníkem se po Václavu Bartoňkovi stane boss Komety Libor Zábranský, klub navzdory avízům stále neosvětlil majetnickou strukturu ani plány nového vlastníka.

„Nemyslím si, že tohle má na výkony hráčů vliv, pokud se jim nezpožďují výplaty, což se podle mých informací neděje. Klubu se nevedlo, protože nebyl šťastně poskládaný kádr. Jestli hráče platí Petr, nebo Pavel, není pro kluky podstatné. Ti by měli vůbec být rádi, že je za to, co předváděli, někdo platí. Hráči by si měli sáhnout do svědomí a začít u sebe. Informace o majetkové struktuře jsou důležité především kvůli fanouškům," poznamenal Kobylík.

Zbrojovka zahájí sezonu v pondělí od půl šesté večer na hřišti Vysočiny Jihlava.

