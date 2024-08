Václav Petrů dnes 11:15

Z nevídaného nářezu 1:6 doma s Varnsdorfem se vzpamatovávají fotbalisté Zbrojovky Brno, kteří po víkendových druholigových zápasech čtvrtého kola klesli až na třináctou pozici tabulky druhé ligy a po pondělní dohrávce ve Zlíně je může přeskočit i čtrnácté béčko Sigmy Olomouc. „Je to hodně velký zdvižený prst a souvisí s tím, že Zbrojovka chce hrát fotbal, který nezapadá do druhé ale do první ligy. Na tento styl ovšem Brno nemá hráčskou ani běžeckou kvalitu. Teď je všechno na trenérech, jak se jim povede tým vyladit na další zápas a třeba dokážou, že to byla jen výjimka. Tragédii bych z toho nedělal," nabídl pohled David Kobylík, fotbalový expert a bývalý hráč Bielefeldu, Štrasburku nebo Sigmy Olomouc.