Pokřiky Bartoněk ven, ironický aplaus při nahrávkách brněnských obránců dozadu brankáři i oslava soupeřovy branky. Fotbalisté Zbrojovky prožili hororovou domácí premiéru v druholigové sezoně. Pokud chtěli po nepovedeném ročníku ukázat posun, povedl se jim pravý opak. Brňané před 2118 diváky prohráli s Varnsdorfem 1:6, přičemž čtyři góly nasázeli Severočeši do brněnské sítě už za úvodních pětatřicet minut. Zbrojovce se po změně stran podařilo snížit, další snahu o korekci stavu ale narušila v 66. minutě červená karta pro kapitána Luďka Pernicu. Další červenou viděl v závěru Jakub Šural za nadávku směrem k pomeznímu rozhodčímu a Jihomoravané dohrávali zápas v devíti. Další výrazná tvář brněnského celku Jakub Řezníček do utkání vůbec nezasáhl, přestože byl k dispozici. Brňané padli podruhé v řadě a po čtyřech duelech mají čtyři body a před ostatními zápasy čtvrtého kola jim patří devátá pozice tabulky.

„Hodnotit utkání, které skončilo takovým výsledkem, je náročné. První poločas byl z naší strany katastrofální. Po tom vlastním gólu jsme se dostali na kolena a nedokázali se dostat do hry. Nechtěli se nám dělat věci, které máme dělat a tak jsme se dostali na herní dno. Ve druhém poločase jsme udělali takové změny, abychom byli aktivnější a to se nám povedlo. Měli jsme tam velmi dobré situace, takže z druhého poločasu se dá vycházet, i když dva vyloučení hráči jsou komplikace. Nemá cenu se ale hrabat v negativních věcech. Poučíme se z toho," přesvědčoval kouč Zbrojovky Jaroslav Hynek.

Varnsdorf na svého soupeře vlétnul a už ve třetí minutě vedl, Jakub Kosař využil nedůrazu brněnského celku a ze skrumáže se prosadil střelou k tyči, o deset minut později mohl navýšit Ambler, jeho zakončení ale zamířilo mimo bránu, stejně tak i Nykrín poslal svou střelu vedle.

Hráči Zbrojovky byli jen komparzem v příběhu prvního poločase, výjimkou byla situace ze dvacáté minuty, kdy při brejku Wale Musa Alli nabil Carlu Matekovičovi, jenž ale střílel levou do odkryté brány pomalu a obránce Martin Kouřil stojící na čáře bez problému vykopl míč pryč. Strůjce akce Alli nastoupil poprvé v základní sestavě.

„Bylo to možná jedno z jeho posledních utkání ve Zbrojovce, protože má velice dobrou nabídku, kterou řeší. Byl odhodlaný pro tým odehrát skvělé utkání, v prvním poločase se mu to vůbec nepodařilo, ve druhém dal do toho hodně a ukázal, že se chce rozloučit v dobrém nebo ukázat, že umí hrát stabilně dobře. Čekali jsme ale, že předvede přesvědčivější utkání," pověděl Hynek.

Minutu po Matekovičově tutovce si nešťastně sklepl balon po centru od hostujícího hráče do vlastní brány obránce Zbrojovky Filip Štěpánek. Zmar brněnského celku o minutu později podtrhl David Nykrín, jenž navyšoval už na 3:0. V pětatřicáté minutě pak Damino Camara bez problémů obešel domácího Pernicu a střelou k přední tyči překonal Sváčka. Na 5:0 mohl navýšit Nykrín, ale jeho střelu vyrazil brněnský gólman těsně mimo tyč. Brňané zdrcující první poločas prohráli 2:8 na střely na branku a 2:15 na střely celkem.

„Víme, že potřebujeme posílit a to se netýká jenom obrany. Všechny změny ale ve druhé lize neprovedete za měsíc, do Zbrojovky se navíc hráčům nechce. Ale pracujeme na tom," podotkl Hynek.

Ten provedl o přestávce čtyři změny v sestavě. Na hřiště se poprvé v sezoně dostal i obránce Foster Gyamfi, jenž v úvodních třech kolech chyběl kvůli problémům s vízem. A domácí se aspoň zvedli ze dna. Alli vybídl ke skórování Denise Granečného, který byl ve vápně faulován a rozhodčí nařídil penaltu. Tu v 57. minutě proměnil Adam Kronus.

Zbrojovka nadále předváděla zlepšený výkon, jenže do plánu jí hodila vidle červená karta, kterou v 66. minutě za faul na pronikajícího Camaru viděl Pernica.V závěru pak dostal červenou i Jakub Šural za nadávku rozhodčímu a Varnsdorf v přesilovce o dvou mužích ještě dvakrát udeřil, když se prosadili Denis Stradins a v 94. minutě Roman Zálešák.

„Červená za faul na Luďka podle mě jednoznačně nebyla, protože se tam vraceli ještě další dva hráči. Nevím, jak to bylo posuzováno. Ale je pravda, že červenou dostali zkušení hráči. Kolem nich byl šrumec už na jaře, samozřejmě spoustu věcí směřovalo k nim. Chápu jejich frustraci, taky jsem dostal žlutou kartu, ale ta zkušenost musí být vidět i v tomto, že se udržíme," dodal Hynek, jenž v 79. minutě za výroky k rozhodčím viděl žlutou kartu.

Zbrojovka Brno - Varnsdorf 1:6

Poločas: 0:4.

Branky: 57. Kronus (pen.) – 3. Kosař, 21. Štěpánek (vl.), 22. Nykrín, 35. Camara, 90+2. Stradins, 90+4. Zálešák.

Rozhodčí: Dorušák – Pospíšil, Mojžíš.

Žluté karty: 70. Jambor, 79. Hynek, 89. Gyamfi – 36. Camara, 73. Kosař.

Červené karty: 65. Pernica, 90. Šural.

Zbrojovka Brno: Sváček – Hamza (46. Jambor), Pernica (C), Nový – Granečný (78. Kubr), Štěpánek (34. Šural), Janetzký, Mičuda (46. Gyamfi) – Potočný, Mateković (46. Kronus), Alli.

Varnsdorf: Pešl – Ambler, Kubista (C), Kouřil, Zálešák – Osaghae, Kosař (82. Kubín) – Hudák (71. Vlk), Lexa, Nykrín (59. Stradins) – Camara (82. Podzimek).