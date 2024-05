Místo toho, aby v brněnském derby zabojovali proti Líšni o barážové pozice, čeká fotbalisty Zbrojovky na líšeňském stadionu v Kučerově ulici v sobotu tuhý boj o tolik potřebné body, které přiblíží klub k záchraně. Zbrojovka si situaci zkomplikovala po středeční domácí porážce 0:2 s Viktorií Žižkov a tři kola před koncem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY má z jedenácté příčky jen tříbodový náskok na předposlední patnáctý Prostějov. Líšeň je v tabulce o tři body a pět příček vpřed.

O atmosféru při utkání mezi Zbrojovkou Brno a Viktorií Žižkov se staral malý kotel pražských fanoušků. | Video: Václav Petrů

„Musíte se na to podívat zpětně, je to vyústění celé sezony, teď se to nějakým způsobem honí, povedl se zápas doma s Jihlavou, vyhrálo se v Příbrami, teď se dva zápasy domácí nezvládly, doma se přitom vyhrávat musí. Nikdo nám nepomůže, musíme si pomoct sami. Je to derby, může vyhrát jeden i druhý. Musíme tu sezonu nějak dohrát, aby se dalo pokračovat a líp pracovat, než se pracovalo tuto sezonu," pověděl trenér Zbrojovky Lukáš Kříž.

Proti Žižkovu před zraky nového majitele Libora Zábranského jeho svěřence zradilo neproměńování šancí, kdy i ve vyložených pozicích mířili mimo tři tyče.

Zbrojovka před Zábranským padla a hazarduje: Nechává to na nás, řekl trenér

Brňané vyslali na bránu Žižkova deset střel, jediná ale mířila mezi tři tyče, to Žižkov vyslal z osmi střel hned pět na branku a dvě se ujaly. V posledních deseti duelech Brňané vstřelili jen devět gólů, s Opavou nejmíň z celé soutěže.

„Je to pro nás zakleté a když pak nevyužijeme šance, promění se to v křeč," přemítal Kříž.

Souží se ústřední brněnský kanonýr Jakub Řezníček, který naposledy skóroval v předposledním podzimním kole proti Kroměříži. Od té doby vyšel jedenáctkrát střelecky naprázdno.

Podobně je na tom drtivá většina kádru, o devět branek Brna v posledních deseti duelech se postaral pěti trefami Roman Potočný, třemi Denis Alijagič a jednou Denis Granečný. Jinak se neprosadil nikdo.

Líšeň vyplenila Prahu. Třemi góly sťala Spartu, které nestačil ani zásah Ševčíka

Další šanci na vylepšení bídných ofenzivních statistik dostane Zbrojovka v sobotu v Líšni. Podzimní vzájemný duel patřil na Srbské právě většímu z brněnských klubů, který doma vyhrál 3:0. Jihomoravané tehdy při premiéře již bývalého trenéra Tomáše Polácha utnuli na konci října sérii čtyř druholigových porážek.

V podobnou vzpruhu proti konkurentovi Zbrojovka doufá i tentokrát. Jinak bude zle…