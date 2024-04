Roli hlavního trenéra neobsadil, přesto ho turbulentní týdny ve Zbrojovce zavály až na lavičku brněnského celku. Sportovní ředitel klubu Zdeněk Psotka při středeční domácí partii proti Jihlavě doplnil v realizačním týmu nového trenéra Lukáše Kříže a jeho asistenta Marka Zúbka. Jihomoravský celek s novým triumvirátem dokráčel k úlevné druholigové výhře 1:0 nad Jihlavou, tříbodový zisk Brňané slavili poprvé od 4. listopadu loňského roku. „Je to obrovská úleva. Jsem hrozně rád, že se to podařilo. Je to ovšem jenom jedna výhra, potřebujeme víc, abychom se dostali z toho okolí, co teď bylo," řekl po středeční partii Psotka.

Radost hráčů a fanoušků Zbrojovky po vstřelení branky Brna v utkání proti Jihlavě. | Video: Václav Petrů

Proč jste se rozhodli pro změnu trenéra zrovna v tomto týdnu a proč jste zvolili toto řešení?

Přemýšleli jsme, že realizační tým rozšíříme v reprezentační přestávce. Měli jsme nějaké systémové řešení. Řešili jsme situaci každý týden, hlavním impulzem byly prohry s posledními dvěma týmy po ostudných výkonech (1:2 doma s Prostějovem a v neděli 1:4 ve Varnsdorfu - pozn.red.). V neděli jsme zvládli utkání B mužstva v Lanžhotu (Zbrojovka B vyhrála 1:0 a upevnila si pozici na čele divizní tabulky - pozn.red.), tak jsme zvolili domácí variantu, tedy trenéry, kteří Zbrojovku milují, udělají pro ní všechno a přesvědčí kabinu, aby teď hrála za sebe a za Zbrojovku.

Myslíte, že nyní už bývalý trenér Tomáš Polách v posledních duelech ztratil kabinu?

Určitě ne. Snažil se vsadit na veškerou zkušenost, nejlepší, co tam měl, ale výkony nebyly takové, jak bychom chtěli. I první poločas zápasu proti Jihlavě byl takový opatrný, určitě obě mužstva nejsou v psychické pohodě, povedlo se nám to ale bojovností ve druhém poločasu zvládnout.

Jaká je vaše pozice v realizačním týmu? Na lavičku jste původně nechtěl…

My jsme si v pondělí rozdělili úkoly ohledně koučinku, přípravy na utkání, na soupeře. Máme to rozdělené s Márou. Jak je to tento týden hektické (Zbrojovku po středečním zápase čeká v sobotu dopoledne derby v Drnovicích s Vyškovem - pozn.red.), řešíme to každou hodinu, půlhodinu, spíš takovou improvizací. Od pondělí to budeme mít nastavené tak, že budu hodně spolupracovat s Lukášem a Mára bude mít na starosti současné B mužstvo. Chceme teď víc propojit B tým s A mužstvem a využít pozitivní energii z rezervního družstva.

Obří úleva Zbrojovky. Zažila první výhru od podzimu, nový kouč překopal tým

Do utkání proti Jihlavě jste nasadili do základní jedenáctky hrajícího asistenta trenéra B mužstva Petera Štepanovského. Co jste od něj čekali?

Přemýšleli jsme, jak jeho roli uchopit. Je to jeden z těch starších hráčů, který si na nic nehraje. Všechno, co dělá, dělá stoprocentně. Jsem z toho nadšený. I v tréninkovém procesu vypadá velmi dobře, na nic si nehraje. Řekli jsme si v úterý večer nebo ve středu ráno, že bude prospěšnější, když nastoupí od začátku a ne až v průběhu utkání.

Nasadili jste ho do hry jednorázově, aby tým vyburcoval, nebo se stane součástí A týmu?

Uvidíme, spíš si myslíme, že to je jednorázová akce.

Je pravda, že jste odmítl roli hlavního trenéra?

Není to pravda. Byla to jedna z variant. V Brně sedím na třech čtyřech židlích a říkal jsem, že kdybych šel dělat hlavního trenéra, nedokážu si představit návrat na pozici sportovního ředitele. Domluvili jsme se s oběma pány v představenstvu, že tohle nechtějí, že si přejí, abych pokračoval ve své stávající roli. Abychom dopracovali veškeré principy, které sportovní úsek potřebuje. V trenérském týmu jsme si si jednoznačně rozdělili role a hlavní slovo má Lukáš.

Budete na každém tréninku?

Na něm jsem pokaždé, ať už jde o áčko, béčko nebo mládež. Hřiště potřebuju a když se u toho můžu vykřičet, tak je to pro mě jedna z mála věcí, které mi vrací energii do těla.

Sázka na nové koště Zbrojovce celkem vychází. Klíčová ale bude výdrž

Proti Jihlavě jste vrátili do brány Dominika Sváčka místo Martina Berkovce. Můžete přiblížit, jak vnímáte současnou situací brankářů?

Jsou připraveni všichni tři, mladý Hložánek podává v béčku skvělé výkony. Trenéři se před třemi týdny rozhodli místo Sváči dosadit Berkyho, protože jsme dostávali hodně gólů. Musím ale říct, že Dominik za žádný nemohl, ale taky moc navíc nechytil. Dostal příležitost Berky a bylo to podobné. Chtěli jsme dát týmu znovu impulz. Dominika tu máme na hostování s opcí, tak si ho musíme ověřit, jestli je to gólman pro Brno pro další léta.

Jak pokračuje licenční řízení, po němž by 26. dubna měl majoritní podíl v klubu převzít od Václava Bartoňka Pavel Svoreň?

Všechno řešíme a jde to podle plánu. Jsou tam různé etapy, teď byla etapa rozpočtového řízení, takže jsme na začátku týdne seděli s majiteli. Věci fungují, jak mají. Očekávám, až nastane ten datum, abychom mohli věci dořešit a nastal klid. Vnímal jsem v posledních utkáních, že se nefandilo. Až proti Jihlavě nám fanoušci pomohli v závěru. Chceme, aby to bylo co nejrychleji vyřešené, aby se nám naši příznivci vrátili a my mohli normálně fungovat.

Prošel stadion v Srbské ulici licenčním řízením, aby na něm Zbrojovka mohla pokračovat?

Bavili jsme se o výjimce. Tím, že bude zahájena rekonstrukce stadionu a že je v procesu stavební řízení, dostali jsme výjimku na profesionální fotbal. Pevně věřím, že to tak dopadne, že se začne v červnu kopat a že se stadion začne rekonstruovat.