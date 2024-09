Jak těžké je hodnotit utkání, ve kterém jste byli lepší, jenže nemáte ani bod?

Všichni jsme to viděli. Nezvládli jsme poslední standardku, ze které jsme dostali gól na 1:2, a Zlín slaví. Je to těžké hodnotit.

Při rozhodujícím momentu už jste nebyl na hřišti, sledoval jste jej alespoň z lavičky?

Byl jsem na lavičce, ale radši jsem se ani nekoukal. Udělali jsme hloupý roh a tak nějak jsem tušil, že to nedopadne dobře. Takovéto standardky v posledních minutách, to je pro nás i pro diváky hrozné.

Bylo to o to horší, že pár minut předtím měl Jakub Šural obrovskou šanci na rozhodnutí?

To, že Šury před prázdnou bránou trefí břevno, se stane, nemůžeme mu nic zazlívat. Taky jsme ho hned podpořili, tohle prostě přináší fotbal. Měli jsme v utkání víc šancí i já jsem měl přidat další gól. Jde to za námi ofenzivními hráči, prostě nedáváme branky. Jen v první půli tam určitě něco mělo padnout.

V koncovce se Zbrojovka trápí dlouhodobě, co s tím?

Chce to větší klid. I já na sobě cítím, že už máme v hlavě, jak moc potřebujeme dát gól, a pořád se to nedaří. Každý z nás se s tím musí popasovat. Také vnímám, že když jsem v šanci, tak chci až moc, někdy je lepší se zklidnit a zvolit jednoduché řešení. Je na nás vidět, jak moc to chceme zlomit, jenže nakonec je to ještě horší.

Je prohra o to bolestivější, že vás čeká reprezentační pauza a nebudete mít možnost spravit si hned náladu?

Určitě. Samozřejmě by se do pauzy šlo lépe s bodem, navíc bychom v sobě měli pocit, že jsme byli lepší a měli víc ze hry. Řekl bych, že Zlín si k nám přijel jen pro bod, vítězství je pro něj hodně cenné. My jsme chtěli hrát, soupeř byl pasivní a zdržoval, bohužel poslední standardka rozhodla. Jednou jsme nahoře, jednou dole, chceme se ale hlavně v té dlouhé pauze dát nějak do pořádku, protože máme hodně zraněných.

Těší vás alespoň předvedený výkon proti lídrovi tabulky?

Z týmového výkonu v celém zápasu mám dobrý pocit. Chceme hlavně držet balon, kombinovat a hrát fotbal a za sebe můžu říct, že se nám to dařilo skoro celých devadesát minut. Byly tam samozřejmě krátké pasáže, kdy nás Zlín zatlačil, ale hned jsme mu to vrátili. Obehrávali jsme trpělivě vápno, dostali se do pár šancí, ale hraje se prostě na góly, takže jsme prohráli.

Zatím jste doma získali jediný bod, je to jedno z hlavních negativ úvodní části sezony?

Určitě. Musíme vyhrávat doma a pak to podpořit nějakými body z venku. Máme to teď ale naopak, spíš se nám daří na hřištích soupeřů. Stejné to bylo i v minulé sezoně, kdy jsme se před svými fanoušky trápili. Musíme to zlomit. Chce to nějaký zápas, který urveme, třeba právě gólem v 96. minutě, a pak nás to odrazí nahoru.