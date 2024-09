Až fotbalisté Zbrojovky Brno naskočí do prvního utkání po reprezentační pauze, vstoupí do něj ze dvanácté příčky druholigové tabulky s desetibodovou ztrátou na druhou Chrudim a jedenáctibodovým mankem na vedoucí Zlín, který má navíc odehraný ještě o zápas méně. A to je pořádně daleko za očekáváním. Brněnský celek se opět topí v krizi, kterou završil nedělní domácí prohrou se zlínským lídrem 1:2. „Můžeme říct, že první část sezony byla neúspěšná. V některých věcech tam ale je pokrok,“ řekl kouč Zbrojovky Jaroslav Hynek.

Jeho svěřenci proti Zlínu předvedli nejlepší výkon sezony. Sahali po vítězství, za stavu 1:1 měl v závěru Jakub Šural stoprocentní tutovku, kdy zakončoval do opuštěné brány. Jenže Zbrojovka zatím v sezoně působí tak, jako kdyby ji někdo zaklel.

Šural ze dvou metrů narval míč jen do břevna a v poslední minutě Zlín po hrubce domácích hráčů rozhodl. „Z hlediska předvedeného výkonu můžeme mít radost, byl tam vidět progres. Ale v detailech a v tom, co nakonec dělá soutěž soutěží, jsme utkání ztratili. Nedáme gól vlastně z brankové čáry a pak jej dostaneme v poslední minutě, kdy už s tím nejde nic dělat,“ kroutil hlavou Hynek.

Rozhodující situace utkání jen podtrhla trápení brněnského celku. Domácí stoper Filip Štěpánek se na půli hřiště dostal s míčem pod tlak a situaci vyřešil nejhorším možným způsobem.

Nepovedenou malou domů nabídl hostům závěrečný rohový kop, ze kterého Zlín samozřejmě udeřil. „Přesně jsem si říkal, že tohle jsou situace, ze kterých padají góly. Byla to prostě zbytečná věc, kdy člověk může v klidu odkopnout míč do autu, ale chce to uhrát fotbalově. Když se to podaří, tak je to v pohodě, tentokrát se to Zbrojovce vymstilo. A to ještě k tomu standardku zahrával hráč, který je normálně nekope,“ usmíval se zlínský trenér Bronislav Červenka.

Hráči Zbrojovky přitom ukázali, že chtějí konečně prolomit stále pokračující krizi. Lídra tabulky přehráli, jenže stejně odešli s prázdnou. „Pracujeme na herním projevu, který byl lepší. Vzhledem k tomu, jaké omezené hráčské možnosti jsme měli do základní sestavy i na střídání, tak jsme podali herně asi nejlepší výkon v sezoně. Dokázali jsme naší hrou trápit lídra tabulky, donutili jsme ho cuknout,“ podotkl Hynek.

Jeho svěřenci přehrávali Zlín od úvodu, už po první půli mohli být ve vedení, jenže zahazovali šance. A tak přišla hostující trefa, když si v 56. minutě srazil centr do vlastní sítě Martin Nový. Zbrojovku obdržený gól přibrzdil, přesto se o osmnáct minut později dostala k penaltě, kterou proměnil Adam Kronus.

Ve zbytku zápasu Zbrojovka dominovala, sahala po třech bodech. Nakonec nemá ani jeden. „Zbrojovka je na tom kvalitou hry lépe, než ukazují její výsledky. Míče se od jejích hráčů odráží, ve vyložených šancích selžou, někdy je tam nekvalita v zakončení. Na předváděnou hru je její bodový zisk rozhodně málo. Musíme si přiznat, že zvítězil šťastnější tým, mohli jsme prohrát 1:2, místo toho jsme zvítězili 2:1,“ popsal Červenka.

Bláznivý závěr pak brněnský celek dorazil. Nejprve selhal v zakončení Šural, následně po darovaném rohovém kopu rozhodl v 96. minutě Joss Didiba. „Filip Štěpánek to v závěru určitě mohl zahrát jednodušeji, to je jedna věc. Druhá věc je neproměnění šance, kdy jsme soupeře úplně rozebrali, troufnu si říct, že by to byla krásná tečka za zápasem, ve kterém jsme opravdu dominovali,“ poznamenal domácí lodivod.

Zatímco Zlín tak do reprezentační pauzy vstoupí na čele tabulky, Zbrojovka je s osmi body dvanáctá. Na sestupovou pozici má náskok pouhých dvou bodů. „Jestli to byla neúspěšná první část sezony? Záleží, z jakého pohledu se na to podíváte. Je to prostě vývoj. Když se podíváte na Zbrojovku jako na klub, jak je vsazený do druhé ligy, tak je to určitě neúspěch. Ale v tom, jaké děláme změny a herně se posouváme, tak máme na čem stavět. Po utkání se Zlínem můžeme hráče i pochválit,“ doplnil Hynek.