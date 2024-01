I novou tvář na zkoušku z Dánska předvedli fotbalisté Zbrojovky Brno ve druhém utkání Tipsport ligy v sobotu ve Zlíně. Andreas Troelsen z dánského Esbjergu, který v zimě postoupil z tamější třetí do druhé nejvyšší soutěže, odehrál na hřišti účastníka FORTUNA:LIGY první poločas. Po sobotním zápase měl podobně jako spoluhráči důvod k radosti, protože Zbrojovka vyhrála ve Zlíně 2:1 a po středeční porážce 0:2 se Zlatými Moravci zapsala první body do tabulky.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) zakončili zimní Tipsport ligu domácím zápasem se Zbrojovkou Brno. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Jedenadvacetiletý levý obránce Troelsen v této sezoně naskočil do dvanácti duelů třetí nejvyšší dánské soutěže.

Kromě něj si zápasovou premiéru za A tým Zbrojovky připsal dvacetiletý zadák Benjamin Vit z rezervního družstva, který odehrál kompletní druhý poločas. „Ben odehrál zápas velmi dobře, měli jsme domluvu, že nastoupí a jiní kluci naopak pomohou béčku. A Andreas se s námi poprvé viděl v sobotu, přiletěl v pátek večer, s ohledem na to je jeho výkon po jednom poločasu těžko hodnotit,“ uvedl na adresu nové akvizice pro klubový web asistent brněnského trenéra Josef Mucha.

Do utkání ve Zlíně nastoupil v přípravě poprvé taky brněnský kanonýr Jakub Řezníček, trenéři brněnského celku v obou poločasech sobotní partie protočili dvě jedenáctky.

Jihomoravanům vyšel vstup do utkání ideálně, už v první minutě přeloboval brankáře Zlína Peter Juritka. Domácí v jedenadvacáté minutě srovnali po trefě Jakuba Janetzkého.

Zkraje druhého poločasu si Brňané vytvořili několik solidních šancí, ale ujala se až střela Denise Alijagiče z padesáté minuty, který se dostal před domácího gólmana a vrátil Brnu vedení.

„Výhra potěší vždy, i když jde jen o přípravu. Ale důležitější je pro nás v tuto chvíli výkon a to, jak se v určitých herních prvcích i teď při hrubé přípravě posouváme. To můžeme hodnotit pozitivně. Ale pracujeme dál a to se na tom nic nemění,“ podotkl asistent Mucha.

Kaňkou na utkání je odstoupení Jakuba Šurala ze zápasu, v osmadvacáté minutě jej musel vystřídat končící Jan Štěrba. Brnu v utkání chyběli taky David Jambor a Jiří Texl. „Šuryho tahal sval, pro jistotu vystřídal. Uvidíme, jaký bude další vývoj. David Jambor měl problém s vazem, to by snad mělo být za pár dní v pořádku. A Jirka Texl má problém s kolenem, tam také uvidíme, na přesnější odhad je ještě brzy,“ poznamenal Mucha.

Brňané zakončí účinkování v Tipsport lize v úterý od půl jedenácté dopoledne, kdy se ve Skalici popasují s domácím týmem.