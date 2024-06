„Máme v plánu nasadit dvacet zdravých hráčů a dva brankáře, aby se rovnoměrně prostřídali. Zápas je pro nás nesmírně cennou zpětnou vazbou toho, jak jsme uplynulé dva týdny pracovali, a poskytne nám materiál pro další pokrok," řekl pro klubový web kouč Zbrojovky Jaroslav Hynek.

Do hry by se měli dostat i fotbalisté, kteří absentovali v úvodním utkání přípravy, v němž scházeli třeba Jakubové Řezníček a Šural nebo Jiří Hamza s Denisem Alijagičem. K dispozici nebude pouze Ondřej Pachlopník a do zápasu asi nezasáhne ani slovenská posila Zbrojovky Šimon Mičuda.

Pro Slovácko půjde o první přípravný duel před novou sezonou. „Máme za sebou čtyřdenní kondiční blok, ale věnovali jsme se i věcem, které už bychom chtěli vnést do zápasu s Brnem, kde každý odehraje poločas ve velké únavě, takže v sobotu by to mělo vygradovat a od pondělí, kdy odjíždíme na soustředění do Slovinska, tak by ta únava měla klesat,” prozradil asistent Jan Baránek pro klubovou televizi.

Podobně jako Slovácko míří na soustředění v příštím týdnu i fotbalisté Zbrojovky. V úterý vyrazí do slovenské Podbrezové.