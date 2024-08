A Mucha se blýskl především v závěru první půle důležitým zákrokem nohou proti zblízka zakončujícímu Radku Pilarovi, v závěru mu pomohlo břevno a tyč. „Sám sebe hodnotit nebudu, ale cítil jsem se dobře. Na konci bylo hodně vidět, že jsme chtěli dát gól a tak jsme měli vzadu okýnka, přežili jsme dvě tutovky Sparty. I my ale měli šance, takže to mohlo dopadnout na obě strany," přesvědčoval bývalý brankář Teplic, Prostějova nebo HFK Olomouc.

Pod novým trenérem Zbrojovky Jaroslavem Hynkem si zvyká na styl, který je založený na kombinaci po zemi, do které se jako důležitý prvek zapojuje i brankář. „Zezačátku jsem se v tom trochu koupal, ale je to lepší než vykopávat do dálky jeden míč za druhým. Brankář je tak pořád v permanenci, mě to baví, ale je třeba se pořád zlepšovat," uvědomuje si syn trenéra Josefa Muchy, který ve Zbrojovce plnil v minulém ročníku roli asistenta trenéra, než byl v dubnu odvolán.

Mucha mladší chce na jihu Moravy zanechat větší stopu, výkonem proti béčku Sparty si pravděpodobně řekl o větší vytížení než dosud. „Abych byl upřímný, tak jsem čekal, že se dostanu do brány už po utkání s Varnsdorfem, ale trenéři se rozhodli jinak. Když to řeknu blbě, tak teď se mi to vrátilo. Záleží na trenérech, jak mě využijí v dalších zápasech, ale doufám, že jsem si o šanci řekl," dodal bratr přední české tenistky Karolíny Muchové.

Brněnskému celku patří po šesti kolech se ziskem osmi bodů osmá pozice tabulky, další duel sehraje v pondělí, kdy ho čeká od půl šesté večer derby v Drnovicích s Vyškovem. „Hru jsme zlepšili, ale měli jsme taky kliku, snad se budeme dál posouvat," uzavřel Mucha.