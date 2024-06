I jeho odchod naznačuje, že ve fotbalovém Vyškově po druhé neúspěšné baráži o nejvyšší soutěž v řadě nezůstane v létě kámen na kameni. Kapitán týmu Filip Štěpánek totiž zamířil po třech letech v MFK do konkurenční Zbrojovky Brno, která v tabulce druhé ligy skončila až devátá, tedy o pět pozic hůř než její regionální rival. Pětadvacetiletý stoper přesto za současné situace obou klubů vidí svůj transfer do Brna jako krok vpřed. „Věřím, že spousta lidí to bude vnímat tak, že jdu z výše postaveného klubu do horšího, ale Zbrojovka patří do první ligy a doufám, že jí k tomu pomůžu. I co se týče třeba tréninkového prostředí, udělal jsem krok kupředu. Ve Vyškově rozhodla i nejistota, co se týče budoucnosti. Chtěl jsem odejít už v zimě," přiznává odchovanec zlínského fotbalu, který se s Vyškovem rozloučil po třech letech a skoro stovce odehraných zápasů. V Brně je jednou z šestice nových posil.

Filip Štěpánek (na snímku v bílém dresu) se v pondělí při začátku přípravy vrátil na Srbskou poprvé od loňského září, kdy svým gólem přispěl k výhře svého tehdejšího týmu Vyškova 1:0 nad Zbrojovkou. | Foto: Michal Málek

Spekulovalo se i o zájmu dalších klubů, proč jste se rozhodl pro Zbrojovku?

Nějaké nabídky jsem měl, ale z Brna byl ten zájem největší a měl jsem z toho nejlepší pocit. Hned na začátku června v pondělí, den po baráži s Karvinou (Vyškov po dvou prohrách 0:1 zůstal ve druhé lize - pozn. red.) jsem řešil dvě nabídky, třetí pak přišla v průběhu týdne. Od začátku do konce ale byl vidět největší zájem od pana Psotky (Zdeněk Psotka - sportovní ředitel klubu - pozn. red.) ze Zbrojovky. Jsem rád za to, že to dopadlo. V novém prostředí se cítím dobře, kabina mě přijala a těším se na novou výzvu.

Věříte, že v Brně se vám podaří vybojovat postup do první ligy?

Ano. Dva roky v kuse jsem teď hrál o postup v baráži. Byl bych rád, kdyby to do třetice vyšlo.

Je velký rozdíl být teď v převážně české kabině oproti Vyškovu, kde jste měl po boku spoustu cizinců?

Bude to změna. Mluvil jsem o tom s trenérem, že ve Vyškově už jsem i na české kluky mluvil anglicky. Musím si zas osvojit češtinu (smích).

Zdroj: Václav Petrů

Jak vnímáte konkurenci na svém postu?

Je tady spousta kvalitních hráčů, kvalita je i na mém postu a zdravá konkurence je dobrá. Doufám, že vybojuju místo v základní sestavě. Když ne, tak věřím, že to bude i tak dobře. Udělám vše pro to, abychom šlapali jako tým.

Rozhodl jste se pro odchod z Vyškova proto, že jste cítil, že klub narazil na svůj strop nebo i kvůli určité nejistotě, jak to s klubem bude?

Nejistota taky. Na konci jsme se o tom bavili všichni. Spousta kluků je na odchodu. Já naťukával odchod už v zimě, ale nedopadlo to, protože Vyškov řekl, že mě nepustí, že mě potřebuje v boji o postup. Od zimy jsem ale byl rozhodnutý, že až mi skončí smlouva, tak budu chtít změnu. Teď to vypadá, že se tvoří absolutně nový tým, což není příjemné.

V zimě jste měl nabídku z první ligy, že?

Byl tam zájem ze Zlína, ale Vyškov ve výsledku jasně řekl, že mě nepustí. Zlín navíc taky neměl prostor pustit hráče, takže nebylo jednoduché nechat tam místo pro mě. Ta jednáni proto prakticky hned skončila. Teď po sezoně, když už jsem volný hráč, bylo vše jednodušší.

Zdroj: Václav Petrů

Jak se vám fungovalo v nezvyklém prostředí plném cizinců?

Ve Vyškově jsem byl tři roky. První rok a půl to bylo snazší. Byli tam jen tři afričti hráči. Po podzimu 2022, kdy jsme byli druzí a taky bojovali o postup, přišlo dost zahraničních kluků a šlo o velkou obměnu a zásah do týmu. V kabině nebyl problém, ale složitější to bylo s ukočírováním na hřišti. Spousta kluků z ciziny chce hrát svůj fotbal.

Po konci uplynulé sezony zaznívalo, že tým našel tvář právě až v baráži. Vnímal jste to taky tak?

Cítil jsem, že se ten tým nedal dokupy. Bavili jsme se třeba o tom, jestli to neovlivnil ramadán, kteří někteří kluci drží. Ale jsou to výmluvy. Měli jsme dobrý tým z kvalitních hráčů, absolutně nám to nesedlo na hřišti, co se týče vydání energie. To se změnilo v baráži, kdy si asi někteří řekli, že o něco jde. Škoda, že to necítili od začátku zimní přípravy.

I Zbrojovka ale prochází velkou obměnou.

To sice ano, ale cítím, že tým je dobře nastavený, od realizačního týmu až po kluky. Že chtějí jít po triumfu a postupu. Věřím, že budeme táhnout za jeden provaz a půjde to.

Filip Štěpánek

narozen: 12. ledna 1999

post: stoper

současný klub: Zbrojovka Brno

bývalé kluby: Zlín, Zlín B, Kroměříž, Vyškov