ZBROJOVKA BRNO. Hodně turbulentní léto po sestupu z nejvyšší soutěže vyústilo ve značnou proměnu kádru a kompletní obměnu realizačního týmu. Brňané po roční anabází mezi elitou znovu nastoupí ve druhé lize a úkol týmu kolem nového trenéra Luďka Klusáčka je jasný - urychleně se vrátit mezi smetánku. „Věřím tomu, že změny které nastaly v realizačním i hráčském týmu, povedou k tomu, že Zbrojovka bude na špici a postoupí zpátky do nejvyšší soutěže. Příchod Zdeňka Psotky (nový sportovní ředitel klubu - pozn. red.), trenérů a posunutí Tomáš Polácha do role asistenta trenéra vnímám pozitivně," pravil Šustr.

Ačkoliv se mnohé změnilo, některé zvučná jména zůstala. „Určitě je důležité, že se povedlo udržet Kubu Řezníčka, stejně tak dobře, že zůstal brankář Berkovec. Věřím, že se brzo uzdraví Šural, dobrou posilou je Toml. Věřím, že ten kádr bude stačit," poznamenal bývalý hráč i trenér Zbrojovky.

Patrně nejzvučnější letní posilou je zkušený hráč do ofenzivy Roman Potočný, jenž přichází z Českých Budějovic. „Jde o borce, který odehrál v první lize spoustu zápasů. Je to takový silový typ, do druhé ligy nemusí jít o špatnou volbu. Typologicky je podobný jako Řezňa, snad jim to bude fungovat," poznamenal brněnský kouč, jenž v současnosti trénuje českou reprezentaci do dvaceti let.

Podle něj bude pro Zbrojovku velmi důležitý start, který Brno podstoupí v pondělí od půl šesté večer na domácím hřišti proti Vlašimi. „Začátek napoví, jestli je Zbrojovka opravdu hlavním favoritem. Vlašim fotbal umí. Jedním z favoritů bude Dukla Praha, která vyhlašuje, že se chce vrátit do ligy, navíc jí posílil Michal Škoda z Českých Budějovic," přemítal Šustr.

