„Věděl jsem dopředu, že nenastoupí. Je zbytečné si zatěžovat hlavu něčím, co nejsem schopný ovlivnit. Bohužel to tak Zbrojovka od začátku nastavila a diskuzi nepřipustila,“ pronesl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Stratég jedenáctého celku tabulky tvrdí, že by se stejně nezachoval. „Nikdy bych to hráči neudělal. Měl by hrát, ať je odkudkoli. Nic s tím však nenadělám. Můžu v létě, pokud mě do té doby nevyhodí,“ usmál se Valachovič a rázem dodal: „Doufám, že to už bude Zbrojovka v první lize.“

Jeho protějšek se v totožné situaci ocitl na podzim. Miloslav Machálek v tu dobu ještě vedl Líšeň, se kterou na stadionu v Srbské ulici prohrál 0:2. „Taky jsme museli oželet fotbalisty na hostování. To je jasně dané a normální praxe,“ uvedl Machálek, který Zbrojovku převzal v říjnu po Pavlu Šustrovi.

Pro Líšeň jde každopádně o citelný zásah. Zadák Černín totiž v jarní části druhé ligy scházel v základní sestavě pouze jednou a forvard Zikl ani jednou. „Nemám z toho strach. Máme jiné alternativy, místo Zikla nastupoval Silňas (Jan Silný – pozn. red.) a třeba chytne šanci, když bude hrát. Zbrojovka si musí uvědomit, že hráč, který na příležitost čeká, může roli perfektně zvládnout a do dalšího zápasu půjdeme ve stejném složení. To je riziko těchto zásahů,“ připomněl Valachovič.

Místo Černína se do středu obrany patrně zpět zatáhne kapitán Jan Hlavica. „Předpokládáme, že hráči domácích se chtějí předvést v co nejlepším světle a svým způsobem možná dokázat, že do Zbrojovky patří. Nečeká nás nic lehkého," uznal Machálek.

Bez dvou stabilních členů ovšem líšeňská sestava rozhodně před brněnským derby oslabila. „Může se to samozřejmě projevit. Mám zprávy, že Zikl i Černín podávali velmi dobré výkony, takže může jít o oslabení, ale takhle nepřemýšlím. Zajímá nás jen naše hra,“ podotkl trenér Zbrojovky.

Při nucených změnách ovšem nebude líšeňská sestava tak čitelná, Valachovičovi navíc zamotal hlavu duel na hřišti Viktorie Žižkov, kde po hodině hry změnil rozestavení, přestože tam Brňané prohráli 1:2. „Nemáme stopera, takže můžeme jinak poskládat obranu, což může být pro Zbrojovku taky nečitelné. Kdyby nám hráče nechala, trenéři by věděli, že Černín je stoper a Zikl hraje v útoku. Máme v kádru dvacet vyrovnaných hráčů a nemyslím si, že je nemá kdo nahradit,“ pravil Valachovič.

Pro kouče Machálka půjde o velmi pikantní duel, protože Líšeň nejprve zachránil ve třetí lize a pak ji dovedl k postupu do druhé. „Pro mě je to speciální utkání. V Líšni mám nadstandardní vztahys lidmi. Z toho pohledu není příjemné, že tam teď přijedu jako soupeř, ale jsem trenér Zbrojovky a kopu za ni,“ zdůraznil kouč.

Za Líšeň navíc nastupuje jeho syn Tomáš Machálek. „Nehraje roli, zda syn nastoupí proti mně. Možná ani nenastoupí, sestavu Líšně neznám, ani se po ní nepídím. Utkání má jiný nádech kvůli tomu, že jsem v klubu úspěšně trénoval, ale jedeme tam s cílem zvítězit,“ vyhlásil trenér druhého celku tabulky.