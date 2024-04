Je to čím dál horší a propad se nedaří zastavit. Devět kol před koncem soutěže mají fotbalisté Zbrojovky na desáté příčce blíž k sestupovým pozicím než barážovým. Na patnáctý Varnsdorf, na jehož hřišti v neděli nastoupí, má brněnský celek šestibodový náskok. Na třetí Táborsko ztrácí už osm bodů.

Deník Rovnost zjišťoval, jak vnímají aktuální situaci příznivci klubu. Pěti fanouškům Zbrojovky položil tyto dotazy:

1) Pomohlo by něčemu odvolání kouče Tomáše Polácha?

2) Kde je podle vás největší příčina současného stavu Zbrojovky?

3) Máte reálnou obavu ze sestupu ze druhé ligy?

Tady přinášíme jejich odpovědi:

Petr Knoll, 34 let, Brno

1) Odvolání by určitě pomohlo. Mezi fanoušky se proslýchá, že je rozhádaná kabina a že ji nezvládá. A pokud trenér není schopný srovnat si kabinu, nemá tam co dělat. Byl dobrá alternativa na poslední tři zápasy na podzim, ale evidentně vedení klubu zaspalo a v zimní pauze, kdy se pozice trenéra měla řešit, se neudělalo vůbec nic. Navíc herní projev, který předvádí, je naprosto otřesný, fotbal bez myšlenky. Řekl bych, že herně asi nejhorší, co jsem zatím za dvacet pět let fandění viděl.

2) Určitě nelze vše svádět na Bartoňka (majitel klubu Václav Bartoněk – pozn. red.), ale jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Vedení nedokázalo pohotově reagovat na to, co se dělo. Efektivně posílit a nebrat hráče, které nikde nechtějí. Snaha vyřešit trenéra a motivovat jej včetně hráčů, protože pokud Zbrojovku odmítnou tři čtyři trenéři, tak to nejspíš značí, jak to vlastně celé v klubu funguje. Ve fotbalovém prostředí se lehce proslechne, jak to kde funguje, a Brno v tomto směru nejspíš nemá dobrou pověst. A to znovu vše ukazuje na velké nedostatky ve vedení klubu.

3) Osobně si sestup nepřipouštím, ale určitá obava někde hluboko v hlavě je. Za sebe můžu říct, že spíše věřím v dostihnutí barážových pozic než na propad k sestupovým. Reálně bych však odhadl, že sezonu skončíme na šestém až osmém místě. Nedovedu si představit, co by se s klubem stalo, kdybychom sestoupili do MSFL.

Jiří Válek, 38 let, Novosedly

1) Odvolání trenéra Polácha dle mého názoru k ničemu nepovede, musí pracovat s tím, co má. A to, co předvádí hráči na hřišti, je jejich vizitka. Nastavení taktiky je na trenérovi, ale to mnohdy nulové nasazení a školácké chyby v obraně jdou jen a jen za hráči.

2) Současný stav začal už za bratrů Prosů, a dále to pokračovalo naivním vstupem pana Bartoňka do Zbrojovky. Celé Brno si od začátku povídá, jak musí ve své ješitnosti všechno rozhodovat on. Nakupovali se hráči, které nikde jinde nechtěli.

3) Sestup patrně nehrozí, na první barážové místo ztrácí Zbrojovka osm bodů a na sestup šest. Letos je druhá liga extrémně vyrovnaná.

Michal Nedvědický, 36 let, Vracov

1) Spíš než odvolání mě zarazilo, že dostal smlouvu na dva roky. Ale když to vezmu podle svého pohledu, jak se říká nový trenér/nový impulz, tak se odvolání nabízí. Nevím, jak hráči na tréninku pracují, ale na hřišti to absolutně vidět nejde. A tady se nabízí otázka, jestli by s tím týmem jiný trenér uměl pracovat jinak, za mě nejspíše ano. Sleduji každý zápas a ještě jsem nepřišel na to, s jakou vizí nebo stylem hry se chceme prezentovat.

2) Tak tohle jde bezesporu na vrub pana majitele Bartoňka. Zbrojovka nikdy nebyla tým na evropské poháry, i když každý fanoušek by rád zažil aspoň nějaké to předkolo evropské soutěže. Ale vždy jsme byli aspoň tradiční klub s účastí v první lize. Pod panem majitelem jsme už jen tradiční klub druhé ligy. Svým přístupem a vlastní arogancí vytvořil ze značky Zbrojovky něco, čemu se radši všichni vyhýbají – jak hráči, trenéři, tak už i samotní fanoušci. Za sebe jen můžu říct, že jsem vždy hrdě nosil cokoliv, co mě odkazovalo na to, komu nebo čemu fandím, teď si to vezmu leda tak na dvůr, protože si v tom připadám víc k smíchu než hrdě.

3) Když se podívá člověk na to, jaký hrajeme fotbal, tak ta obava je naprosto reálná, ale jako dlouholetý fanoušek si tuto situaci absolutně nepřipouštím. V partě se o tom samozřejmě bavíme a smějeme se tomu, ale vzhledem k tomu, jak to v klubu (ne)funguje, tak nás ten smích možná rychle přejde.

Ondřej Smejkal, 24 let, Brno

1) Trenér Polách byl do Zbrojovky přiveden po herně ne zcela vydařené podzimní části a jeho úkolem bylo kromě útoku na barážové pozice i zlepšení celkového projevu mužstva. Jelikož se mu, nyní již prakticky s jistotou, zejména druhý ze jmenovaných úkolů nepodařilo splnit, měl by být dle mého odvolán. Nový trenér by mohl týmu dát potřebný impulz, nicméně by rozhodně nebylo fér říkat, že nese celou vinu na svých bedrech. Každému trenérovi by se určitě pracovalo lépe v méně turbulentním prostředí, než jakým aktuálně Zbrojovka je, a výkony některých hráčů jsou v jarní části hluboko za očekáváním.

2) To mi bohužel z pozice řadového fanouška nepřísluší soudit, ale domnívám se, že za současnou situaci může nesprávná koncepce vedení klubu, nepříliš vhodné složení kádru (i přes na druhou ligu velmi zajímavá jména) a také samozřejmě netransparentnost v jednání s novými akcionáři, která jen přidává velice napjatým emocím v relaci klub – fanoušci.

3) Reálná obava ze sestupu a jeho následků tu bohužel je a fanouškovskou obcí je skloňována stále častěji. Na začátku jara mnoho fanoušků přemýšlelo, jestli bude vůbec v našich silách sesadit z první příčky tehdy ještě rozjetý Vyškov, nyní máme reálné starosti o to, aby nás nedohnal poslední Prostějov.

Tibor Všetička, 38 let, Brno

1) Pomohlo, nejen v novém impulzu pro tým, ale i v přístupu jak k tréninku, tak zápasu samotnému, nasazení v soubojích v obraně a v útoku. Musí přijít člověk, který nemusí notně být super trenér, ale musí tomu dát srdce a vůli. Je to jediná možnost jak nesestoupit.

2) Nedůvěra v systém a žádná motivace, odevzdanost hráčů, nebojují už ani sami za sebe. Prohrát se může, ale oni chtějí prohrát.

3) Sestup je velmi reálný a při současném stavu mužstva bych to viděl velmi reálně. Ostatní mužstva mají o motivaci navíc poslat Flintu ke dnu, stejně jako kdysi Slavii v hokeji.