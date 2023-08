Společný jmenovatel mají tři výhry fotbalistů Zbrojovky z posledních tří utkání. U pohárového triumfu 4:1 ve Ždírci nad Doubravou a druholigových výher 4:1 nad Chrudimí a 2:1 nad béčkem Sparty byl stoper Jakub Šural.

Brněnský zadák Jakub Šural (čelem) se raduje se svými spoluhráči z vítězné branky. | Foto: Petr Nečas

Služebně nejstarší brněnský fotbalista do té doby kvůli zranění scházel, s ním na trávníku Zbrojovka vítězí. „Tohle mě popravdě nenapadlo. Ale jsem rád, že to tak je a trošku si to sedá,“ potěšilo Šurala.

K výhře 2:1 nad rezervou Sparty přispěl vítěznou brankou v 88. minutě, když hlavou usměrnil centr Pavla Gaszczyka. „Moc gólů nedávám, ale myslím, že útočnou hlavu mám dobrou. Míč si tam vždycky hledám při standardkách. Byl to fantastický centr. Snažil jsem se to jen usměrnit za tyč, krásně to tam spadlo. Hlavně jsem rád za tři body,“ rozplýval se Šural.

Zbrojovka od 25. minuty ztrácela, když skóroval domácí kanonýr Tomáš Schánělec. Až v 82. minutě vyrovnal Jakub Řezníček a šest minut po něm rozhodl Šural. „Ve finále to nakonec hodnotíme pozitivně, ale s hrou nebudeme spokojení a něco si k tomu řekneme. Z mého pohledu, i co jsme si říkali o pauze, je výstavba v pohodě, ale před útočným vápnem zbytečně plašíme, ztrácíme míče a neřešíme to úplně dobře. Máme tři body, zaplaťpánbůh za ně,“ ulevilo se sedmadvacetiletému obránci.

První zápas odehrál v dresu Zbrojovky po svém příchodu guinejský záložník Kamso Mara, který připravil trefu pro Řezníčka. „Má velkou kvalitu. Doufám, že to bude lepší a lepší, jak budeme hrát víc zápasů. Jsem rád, že už zvládáme vítězit, i když výkony musíme zlepšit. Myslím, že někdy by to na obrat nemuselo stačit,“ poznamenal Šural.

Trenér Luděk Klusáček neváhal, zda nasadí čerstvou posilu od úvodní minuty. „V tom jsem měl docela jasno, otázkou bylo, kolik toho Kamso vydrží. Nakonec vydržel celý zápas, odehrál ho slušně. S týmem se samozřejmě musí malinko sžít, bojovali jsme někdy s tím, že jsme nedrželi dobře pozici před stopery. Věřím, že se to bude zlepšovat,“ řekl kouč, který doufá, že již brzy opustí marodku někdo z trojice Adam Fousek, Martin Nový nebo Josef Koželuh.

Všechny góly padly hlavou. Zbrojovka v závěru obrátila duel s béčkem Sparty

Zlepšení po přestávce opět přinesl střídající Wale Musa Alli, jehož rychlost platila na sparťanské zadáky. „Je znát, když přijde do hry v jejím průběhu, Určitě i pro něj je to něco jiného, než když jde do začátku, kdy je obrana odpočinutá. Na druhou stranu pořád přemýšlíme nad jeho nasazením od úvodu. Je pravda, že hru vždycky oživí,“ ocenil jeho přínos Klusáček.

Zbrojovka po šesti kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY klesla na šestou pozici, na vedoucí Dulu Praha ztrácí pět bodů. V dalším kole nastoupí v sobotu od půl jedenácté dopoledne na hřišti čtrnáctého Prostějova, který hraje v azylu v Holici.