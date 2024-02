S nimi se hodlá Zbrojovka vyšvihnout ze šesté příčky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zpět do první ligy. „Myslím, že jsme silnější než na podzim. Doufám, že kluci, co přišli, nám pomůžou. Hlavně jsme ale v přípravě dělali věci, které jsme trénovali a které chceme hrát. Naše hra se posouvá, je znát, že jsme s trenérem absolvovali celou přípravu a věřím, že budeme silnější,“ prohlásil brněnský kapitán Jakub Řezníček, který vynechá sobotní jarní start na hřišti pražské Dukly kvůli stopce za čtyři žluté karty.

Zbrojovka před jarními odvetami ztrácí na vedoucí Vyškov devět bodů, na druhou Duklu pět a bod na třetí Táborsko, které další týden přivítá doma. „Vyškov je daleko, má náskok devět bodů. Mrzí nás poslední domácí zápas, kdy jsme prohráli s olomouckým béčkem, tři body nám chybí hodně. Dost napoví začátek sezony, kdy se s týmy před námi utkáme mezi sebou, musíme zápasy zvládnout a posbírat víc bodů. Když to dokážeme, dotáhneme se na čelní příčky,“ nastínil trenér Zbrojovky Tomáš Polách, že vidí příležitost k postupu přes baráž, kam postoupí druhý a třetí celek druhé ligy.

Aby měla Zbrojovka šanci minimálně na účast v prolínací soutěži, musí se oproti podzimu výrazně zlepšit. Na tom pracovali jak trenéři, tak vedení. A proto klub přivedl v zimním přestupovém období hned tři zahraniční hráče, navíc s řadou dalších jednal a jedná. „Snažíme se mužstvo doplnit, ještě není konec. Během jara může dojít ke změnám, aby se kádr okysličil. Snažíme se ho připravit tak, abychom hráli důstojnou roli v první lize a zvládali jsme to dlouhodobě, nejen rok a druhý rok zase byli zpátky,“ poznamenal sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka.

Změna vlastníka je na spadnutí

V nejbližších dnech by měla společnost Portiva zastoupená Pavlem Svoreňem získat 61 procent akcií brněnské Zbrojovky z rukou dosavadního majitele Václava Bartoňka. Za tím účelem vznikla společnost Česká sportovní rozvojová. „Mám informaci, že akcie se mají převést v nejbližších dnech, Česká sportovní o to požádala. Vím, že spolu obě strany jednají, jak to udělat co nejefektivněji, aby to nenarušilo licenční řízení, které probíhá. Dávají se informace, co a kde v klubu funguje, zejména co se týče personalistiky. Obě strany se to snaží co nejefektivněji uchopit, aby už se nemusely během března dávat jiné informace na FAČR,“ přiblížil dění sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka.