START Z ŘÍŠE SNŮ. Prvních pět zápasů bez porážky. Dvě vítězství na stadionech soupeřů a k tomu tři domácí remízy. Třeba infarktová 3:3 s favoritem z Hradce Králové. Vstup do sezony hodný ostříleného matadora, ne druholigového nováčka. „Těžíme z postupové euforie. Sebevědomí jsme od začátku sezony, ale stojíme nohama pevně na zemi. Je třeba zůstat pozitivní co nejdéle,“ pravil líšeňský zadák Jan Hlavica po skalpu Vlašimi. Pachuť porážky se spoluhráči okusil až v šestém kole na hřišti Jihlavy.

OFENZIVNÍ PODZIM. Pátý nejproduktivnější tým soutěže. Takovým přízviskem se v Líšni mohli pyšnit po podzimní části sezony. Tehdejší trenér Miloslav Machálek vsadil na pro český fotbal netypické rozestavení 3-5-2 a jeho svěřenci rozjeli gólové hody, ve kterých pokračovali i po příchodu nového kouče Milana Valachoviče. V šestnácti zápasech nastříleli jedenatřicet branek a bavili totálním fotbalem. „Které naše utkání nebavilo? Pro hráče a zejména trenéry jsou to nervy, pro diváka zábava,“ culil se líšeňský útočník Tomáš Machálek.

VYTÍŽENÁ TRASA. Začalo to letním přestupem záložníka Davida Kršky, pokračovalo říjnovým přesunem trenéra Miloslava Machálka a vyvrcholilo zimním odchodem tria Adrián Čermák, Jan Hladík a Martin Šustr. Líšeň zásobovala Zbrojovku ostřílenými hráči, Zbrojovka městského rivala zase talentovaným mládím. Výměnné rošády pak přinesly zajímavé situace. Třeba v případě kouče Machálka, který do prvního vzájemného derby vstupoval coby kouč Líšně a ve druhém už stál na střídačce Zbrojovky. „Pro mě jde o speciální utkání. V Líšni mám s lidmi nadstandardní vztahy, proto je nepříjemné, že přijedu jako soupeř. Teď jsem ale trenér Zbrojovky a kopu za ni,“ připomněl zkušený stratég před červnovým měřením sil.

PŘÍCHOD KANONÝRA. Na podzim se šestnácti brankami vládl produktivitě MSFL. V zimě přestoupil z Kroměříže do Líšně a dostal jasný úkol – nahradit ofenzivní tahouny, kteří zamířili do Zbrojovky. A svého úkolu se zhostil na výbornou. Ve třinácti zápasech se trefil šestkrát, přičemž v posledním domácím duelu proti Třinci zkompletoval hattrick. „Soupeři ve druhé lize jsou výš, ale dokážu se dostat do stejných šancí jako v té třetí,“ předpovídal před restartem druholigového jara pětadvacetiletý střelec, na kterého bude Líšeň po odchodu hostujících hráčů o to víc spoléhat.

JARNÍ ZÁCHRANA. Ve druhé polovině sezony sice ubrali co do zisku bodů i počtu vstřelených branek, cíl ale splnili. Fotbalisté Líšně si pojistili druholigovou příslušnost pro příští ročník tři kola před koncem soutěže po remíze 2:2 na hřišti sestupujících Vítkovic. Se záchranou byl trenér Valachovič spokojený, s výsledkem předposledního venkovního utkání už méně. „Bod z Vítkovic sice znamená záchranu, ale měli jsme vyhrát. Je obrovská škoda, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce,“ měl jasno.