Působivý příběh, který zapadá do obrazu fotbalové Líšně v tomto ročníku, píše útočník Jan Silný. Řízný pětadvacetiletý forvard řádil ve třetí lize za Kroměříž, odkud jej před jarní části sezony přivedl kouč brněnského celku Milan Valachovič. A brankostroj spustil Silný i ve druhé nejvyšší soutěži. Gólově se prosadil v posledních třech zápasech, v neděli vystřelil první jarní výhru Líšně, která zvládla utkání v Prostějově 1:0.

Jan Silný (na snímku v bílém dresu) hraje v parádní formě. | Foto: Deník / Attila Racek

Z lavičky se Silný prokousal do základní sestavy a ve středčním domácím klání proti Pardubicícm se pokusí formu potvrdit. „Dostal jsem šanci a využil ji hned v prvním zápase a dostal se do toho. To pomohlo dost psychicky, hlava u mě hraje velkou roli,“ líčil.