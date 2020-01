Pouze formality už schází k přestupu defenzivního záložníka Adriána Čermáka a útočníka Jana Hladíka do Zbrojovky. „Bavíme se o nich už měsíc a předpokládám jejich odchod. Miloš je zná, přeje si je v týmu, není to o žádném zkoušení,“ připomněl Valachovič fakt, že Zbrojovku trénuje Miloslav Machálek, který před ním vedl Líšeň.

V pondělí tak oba fotbalisté začnou přípravu v Brně, jen na jiném stadionu. „Čekám na telefon, jak se kluby dohodnou, ale pravděpodobně nastoupím v pondělí ve Zbrojovce. Zbývá jen nějaká formalita, která se má do neděle vyřešit,“ potvrdil Deníku Rovnost Hladík.

Nabídek měl víc, rozhodování ovšem zúžil mezi prvoligovou Opavu a slavnější z brněnských klubů. „Nechtěl jsem udělat špatné rozhodnutí. Kdybych si vybral cokoli, udělám krok dopředu, ovšem chtěl jsem do Brna. Je to zase výzva, se kterou se chci porvat. Klub s velkým jménem, který do ligy patří,“ líčil Hladík.

Změny v líšeňském kádru

Příchody: Adam Fila, Ladislav Hanuš (oba návrat z hostování z Vyškova), Miroslav Minárčík (návrat z hostování v Rosicích), Lukáš Lahodný, Marek Matocha (zkouška z Vyškova), Jakub Kučera (zkouška ze Znojma), Pavel Dovhanyuk (zkouška z Lanžhotu), Michala Dočekal (zkouška z nižší rakouské soutěže), Samuel Kapusta (z B mužstva)

Odchody: Jan Hladík, Adrián Čermák (v jednání přestup do Zbrojovky), Marek Vintr (konec hostování ze Zbrojovky), Ondřej Ševčík (konec hostování ze Sokolova), Ondřej Bačo (konec hostování ze Zlína), Michal Suchý (konec hostování ze Slovácka)

Šestadvacetiletý forvard hodlá pomoct po podzimu třetí Zbrojovce zpět do nejvyšší soutěže. „Chci postoupit, ne hrát na spodku první ligy. Je to krůček dopředu, nemůžu dělat velké skoky, proto jsem se rozhodl pro Brno. Jednání bylo konkrétní. Ovšem nebudu mít nic zadarmo, konkurence je velká,“ podotkl ofenzivní hráč.

Jenže Hladíkem a Čermákem výčet líšeňských odchodů nekončí. Prvoligové kluby si stáhly z hostování také dva defenzivní pilíře, ve Zlíně zahájí přípravu Ondřej Bačo a a oproti původní domluvě i Michal Suchý ve Slovácku. „Ondru Bača jsem si hodně oblíbil, i povahově je fantastický kluk. Přeji mu, ať hraje v základní sestavě v první lize, ale jsme domluvení, že pokud se nedostane do kádru Zlína, dokončí jaro v Líšni,“ uvedl Valachovič.

Minimálně na začátku zimní přípravy bude Líšni scházet gabonský záložník Guy Reteno Elekana, který má potíže s vyřízením víza. Zbrojovka si navíc stáhla z hostování útočníka Marka Vintra. „To jsem původně nečekal, ale je to právo mateřského klubu, které musíme respektovat,“ hlesl líšeňský trenér. Martin Zikl v jeho týmu pokračuje i na jaře.

Valachovičovi zůstanou v kádru aspoň dva obránci stabilní sestavy. Michalu Jeřábkovi pokračuje hostování z Vyškova a přes vábení jiných klubů zůstává i kapitán Jan Hlavica. „Měl nějaké náznaky, přesto jsme se dohodli, že ještě půl roku bude v Líšni. Je vůdčí osobnost týmu a jaro mu může pomoct vykopat si ještě zajímavější angažmá,“ sdělil trenér.

Líšeň zahájí přípravu v pondělí a hlásit se budou navrátilci z hostování Adam Fila, Ladislav Hanuš nebo Miroslav Minárčik. Šanci na zkoušce pak dostanou Jakub Kučera, který podzim strávil ve Znojmě, nebo záložníci Lukáš Lahodný a Marek Matocha z třetiligového Vyškova. Dopředu pak Líšeň otestuje ukrajinského forvarda Pavel Dovhanyuka z divizního Lanžhotu nebo Michala Dočekala, který hrál nižší soutěže v Rakousku.