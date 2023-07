Budí rozpaky. Obdobně jako v posledních sezonách klopýtání slavné značky mezi první a druhou ligou. Fotbalová Zbrojovka Brno v tomto roce slaví sto deset let od svého vzniku a při této příležitosti klub představil výroční logo. S ním na nových dresech vstoupí už za čtrnáct dní do druholigového ročníku.

Fotbalová Zbrojovka představila nové logo pro nadcházející sezonu. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Reakce na logo přišly na sociálních sítích takřka okamžitě po jeho zveřejnění, které v neděli v 19 hodin a 13 minut odkazovalo na rok založení tehdejšího SK Židenice. „Mně se líbí,“ reagoval bývalý brněnský fotbalista Petr Švancara.

Pozitivních ohlasů se však objevilo poskrovnu. „Teď je vše špatně, ať Zbrojovka udělá cokoli. Je potřeba jí vrátit hrdost a lesk,“ nabádal Švancara.

Brněnští příznivci těžce snášejí opětovný pád do druhé ligy, což se většinou odráží v jejich názorech na nové logo. „Tož je to takové brněnské… Asi aby to utrpení pro nás fanoušky bylo ještě větší a o to víc si pak vážili chvil, kdy zase snad bude jednou dobře…“ napsal na oficiální facebookový profil Zbrojovky Michal Švagerka.

Na druhou stranu nechybí ani zastánci. „Za mě dobrý! Vzhled je otázka osobních priorit – každému se líbí něco jiného. Ale oceňuji snahu s něčím přijít, připomenout kulaté výročí klubu, zejména ale „vysvětlující video“, proč ten vzhled je takový a jak se k němu dospělo,“ reagoval například Petr Sedlák.

Výroční logo má svou symboliku a klub na minutovém videu vysvětluje, proč vypadá zrovna takhle. „Nové logo v sobě snoubí historii i současnost. Jeho základem jsou čtyři propojená písmena FCZB. Logo ctí klubové barvy – modrou, bílou, červenou, doplněné je také o tradiční zlatou. Doplňky v podobě šerpy a ratolestí zase vycházejí z moravského erbu, čímž klub opakovaně jasně deklaruje, do jakého regionu přísluší. V šerpě jsou doplněny letopočty 1913, což je rok založení klubu, a současný rok 2023,“ píše klub v tiskové zprávě.

Svůj pohled přidal také grafik a sportovní fanda Karel Hejkal, jenž spravuje twitterový účet Dresblog. „Při srovnání se znakem původního klubu i dochovaných verzí historických výročních variant se nemohu ubránit pocitu, že nové logo je ve vícero ohledech graficky zdaleka nejméně povedené,“ napsal autor na Twitteru.

Logo bude součást klubové identity pro ročník 2023/2024 a brzy dojde také k představení nových dresů. Legendární záložník Karel Jarůšek si hlavně přeje, ať se Zbrojovka v novém hávu vrátí do nejvyšší soutěže. „V logu se mi líbí začáteční písmena FCZB, to je moderní i u velkých klubů jako Barcelona. Hlavně ať se daří, mančaft se dostane do ligy a setrvá tam, když se bude dařit na hřišti, bude se i logo líbit fanouškům,“ řekl mistr ligy z roku 1978 se Zbrojovkou.

Sestup sice kazí oslavy výročí založení klubu, nové logo však stejně jako nový sportovní ředitel Zdeněk Psotka či trenér Luděk Klusáček ukazují, že klub prochází přerodem. „Načasování nového loga sice není podle představ, ale každý se hlavně dívá, jak hraje mančaft. Snad nové logo posune Zbrojovku do ligy,“ poznamenal Jarůšek.