Škarohlídi se jistě radují, brněnští příznivci žasnou, ovšem nikoli v dobrém slova smyslu. Současné vystoupení Zbrojovky jim totiž připomíná noční můru, přitom rozhodně nesní. Po dvanácti kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se brněnští fotbalisté nacházejí až na páté pozici s osmibodovou ztrátou na vedoucí Vyškov.

Brněnští fotbalisté opět rozesmutnili své příznivce, v posledním utkání doma podlehli Příbrami 0:1. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Do reprezentační přestávky šli se čtyřmi porážkami za sebou, byť jedna z nich byla pohárová v Opavě. „Ve většině utkání, která jsem viděl, Zbrojovka nebyla lepší. To mě trochu překvapuje. Když to řeknu tvrdě, má dokonce víc bodů, než jak vypadaly její výkony. Je to pro mě bohužel zklamání,“ hlesl bývalý brněnský trenér Svatopluk Habanec.

Ve dvanácti dosavadních kolech posbírala Zbrojovka jen šest vítězství a jednu remízu, za což sklidila devatenáct bodů. „Pořád je víc než půl soutěže před námi, doufám, že to zvládneme a začneme zase vyhrávat. A hlavně porážet týmy vpředu, což je nejdůležitější,“ doufal po poslední prohře 0:1 s Příbramí brněnský stoper Lukáš Endl.

Slabší úvod druholigového ročníku – pouhé čtyři body za čtyř kol – se ještě dal přičíst sehrávání výrazně obměněného kádru. V součtu se dvěma koly MOL Cupu pak Zbrojovka sedmkrát v řadě vyhrála a vše vypadalo optimálně.

Jenže domácí porážka 0:1 s Vyškovem v bitvě o první místo odstartovala sérii čtyř porážek. „Vyškov byl většinu zápasu lepší a zasloužil si výhru. Nikdy jsem nebyl velký příznivec mnoha zahraničních hráčů v klubu, Vyškov to však má takhle dané v popisu klubu a ukazuje, že se to vyplatilo,“ podotkl Habanec.

V posledním zářijovém týdnu Zbrojovka dvakrát prohrála v Opavě, nejprve 2:3 v poháru a za tři dny i ve druholigovém duelu 1:2. Na výsledcích se podepsala i marodka, Brnu scházelo kvůli zdravotním potížím jedenáct fotbalistů. „Neznám přesně, co zasahuje do hráčského rozpoložení a zdravotního stavu hráčů. Každopádně jde o nečekanou šňůru porážek na to, že Zbrojovka chce postupovat z prvního místa, což avizovali i noví funkcionáři,“ řekl Habanec, který v krajském přeboru trénuje Kuřim.

Reprezentační přestávka nyní mužstvu přišla vhod. Zbrojovka se vrátí do zápasového rytmu v neděli 22. října na Žižkově. „Bude prostor na uzdravení hráčů. Navíc se vrací vykartovaní kluci. Musíme najít zase sebevědomí, věřit si při přihrávkách, neschovávat se,“ nabádal Endl.

Brněnský celek se po sestupu z nejvyšší soutěže přes léto výrazně proměnil, podle bývalého prvoligového kouče ovšem nemá výraznou osobnost v obraně ani v záloze. „Neustále se bavíme o nějaké kostře a když nepočítám Řezníčka vepředu a Berkovce v bráně, chybí mi v obraně plejer typu Pernici a uprostřed zálohy taky nějaký lídr,“ upozornil Habanec.

Zatímco po Opavě se pyšní druhou nejpevnější defenzivou se dvanácti obdrženými góly, má Zbrojovka třetí nejslabší útok. Její hráči dosud nastříleli jen čtrnáct branek, hůř jsou na tom pouze třináctigólová Opava a dvanáctigólová Líšeň.

Například Vyškov nasázel za dvanáct kol už šestadvacet branek. „Řezňa potřebuje pomoct ve střílení gólů. Nemůže věčně dávat dvanáct nebo patnáct branek na podzim i na jaře. Když mu to třeba nestřílí, musí se najít dva tři hráči, kteří rozdrobí střeleckou potenci,“ uvedl trenér.

Kapitán Jakub Řezníček se na podzim prosadil sedmkrát, naposledy však na konci srpna, kdy zařídil vítězství 1:0 v Prostějově. „Kubovi nemůže nikdo nic říct, gólů už dal spoustu. Teď mu to tak nelepí, ale vrátí nám to v dalších zápasech. O tom jsem přesvědčený,“ sdělil Endl.

Do konce podzimní části scházejí čtyři kola. „Soutěž je dlouhá, pořád zbývá osmnáct zápasů, není na místě házet flintu do žita. Věřím, že se Zbrojovka chytne, do konce roku udělá šňůru a už v zimě zapracuje na tom, že opravdu udělá ligové hráče, aby mohla pomýšlet nejen na postup do první ligy, ale aby se v ní následně i udržela. Snad to nebude jen zbožné přání,“ poznamenal Habanec.