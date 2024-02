Dokonce pět středních záložníků chybělo Zbrojovce při patrně nejtěžší zkoušce zimní přípravy, kterou brněnští fotbalisté absolvovali v pátek v Žilině. Na hřišti druhého celku slovenské nejvyšší soutěže remizovali 2:2.

Fotbalisté Zbrojovky (v červeném) remizovali v Žilině 2:2. | Foto: FC Zbrojovka Brno/Martin Lísal

Zbrojovce po zranění z předchozího utkání s Hodonínem scházel Ondřej Pachlopník, vypadl také Adam Fousek. Naplno ještě netrénují ani Jiří Texl, David Jambor a Kamso Mara.

Uprostřed zálohy tak naskočili stopeři Lukáš Endl a Jiří Hamza. „Oba odehráli výborný zápas, stejně jako další kluci. Tu roli zvládli. Jak to vypadalo, že na tom postu máme přetlak, tak nám vypadlo pět hráčů. Od pondělí by měli s námi zase trénovat Pachli a Fous, u ostatních uvidíme, tam to může být na trošku delší období,“ sdělil na klubovém webu brněnský kouč Tomáš Polách.

Zbrojovka v přípravě remizovala se Žilinou, v závěru srovnal Řezníček

Osmnáctiletý Hamza naskočil na pozici defenzivního záložníka vedle Endla, před nimi operoval další mladík Jan Hellebrand. „S Enďou si rozumíme, něco jsme spolu odehráli i v obraně. Myslím, že nám to dohromady s Helošem fungovalo,“ povídal Hamza. „Zápas hodnotím kladně, remíza s těžkým soupeřem se počítá,“ doplnil.

Zbrojovka vedla od čtvrté minuty po brance Denise Alijagiče, ale Žilina dvěma góly v rozmezí 22. a 25. minuty skóre obrátila. Tři minuty před koncem ovšem vyrovnal Jakub Řezníček. „Byl to pro nás asi nejtěžší soupeř v přípravě. Samozřejmě nám pomohl úvodní gól, byli jsme kompaktní, k tomu jsme hráče nabádali. Abychom hráli dobře v prostorech, z toho nám pak vycházely protiútoky. Pak jsme soupeře posadili na koně dvěma slepenými góly, ale naše hra byla většinu času dobrá. V závěru jsme pak utkání vyrovnali a měli jsme ještě nějaké situace, které zaváněly gólem. S výsledkem i předvedenou hrou jsme spokojení,“ řekl Polách.

Přestože pro Žilinu šlo už o generálku na jarní start a v přípravě předtím vstřelila 24 branek ve čtyřech utkáních, šestý celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s ní držel krok a po přestávce ji do šancí příliš nepouštěl. „Lépe jsme řešili situace v rozehrávce, byli jsme klidnější na míči. Taky nám pomohlo, že jsme byli kompaktnější než v první půli. Síla Žiliny je velká, je druhá v lize, prohání Slovan. Pro nás to byl skvělý zápas, hodně o běhání, vykrývání prostorů, což se nám dařilo. Jsem rád, že jsme na konci byli odměněni vyrovnávací brankou,“ těšilo kouče.

Pernica už hraje a řídí ostatní. Fotbal je o emocích, upozorňuje lídr Zbrojovky

Hamza dosud naskočil do všech zápasů zimní přípravy, proti Žilině vydržel na trávníku osmdesát minut. Po ráně z dálky trefil tyč. „Chyběl tomu kousek, ale věřím, že si ten první gól šetřím na lepší časy. Na ligu,“ oznámil s úsměvem a popsal, jak se Brňané snažili o vyrovnání. „Drželi jsme se v bloku, byli jsme aktivní. Řekli jsme si, že hlavní je se nebát, že jsme stejně kvalitní jako soupeř,“ poznamenal Hamza.