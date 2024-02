Nastupoval v německé Bundeslize, francouzské Ligue 1 nebo turecké Süper Lig. Působivý životopis má nejnovější posila fotbalistů Zbrojovky. Na angažmá minimálně do konce sezony se brněnský klub domluvil s obráncem Simonem Augustinem Falettem.

Zbrojovka se dohodla na spolupráci s obráncem Simonem Falettem minimálně do konce sezony. | Foto: FC Zbrojovka Brno/Martin Lísal

Narodil se sice ve francouzském Le Mans a fotbal začal hrát v nedalekém Tours, ovšem reprezentuje Guineu, odkud pochází jeho matka. V jejím dresu naskočil do sedmnácti utkání. „V Simonovi jsme získali velmi zkušeného hráče, který je schopen nastoupit na pozicích levého stopera a levého obránce. Jsme přesvědčeni, že nám může na těchto postech okamžitě pomoci,“ okomentoval jeho příchod na klubovém webu brněnský sportovní manažer Zdeněk Psotka.

Dvaatřicetiletý fotbalista okusil nejvyšší francouzskou soutěž v Lorientu, dalších 36 startů a tři branky přidal v Métách. Oblékal také dres Lavalu a Brestu ve druhé nejvyšší soutěži, ve 127 utkáních šestkrát skóroval.

Z Francie se přesunul do německého Frankfurtu, kde hrál další tři roky, s Eintrachtem vybojoval německý pohár a zahrál si sedm zápasů Evropské ligy včetně semifinále. Frankfurt v něm nestačil na Chelsea, vypadl po penaltách. V Bundeslize zapsal 35 startů.

V roce 2020 hostoval ve Fenerbahce Istanbul, kde odehrál osm utkání, poté se vrátil do Německa, konkrétně do Hannoveru. Za rok zamířil do tureckého Hataysporu, kde byl až do léta 2023.

Od té doby je však urostlý zadák bez angažmá. „Jsem šťastný, že tu můžu být a hrát. První dojmy jsou skvělé, tým mě přijal dobře, jen město jsem zatím nestihl ještě příliš poznat. Fyzicky se cítím dobře, ale nějakou dobu jsem nehrál soutěžní zápasy, takže vím, že se potřebuju s týmem ještě víc sehrát,“ uvedl Falette po podpisu smlouvy se Zbrojovkou.

V guinejské reprezentaci debutoval v roce 2018 v kvalifikaci na Africký pohár národů proti Pobřeží slonoviny, na turnaji v roce 2019 pak odehrál všechny čtyři zápasy, Guinea vypadla v osmifinále s Alžírskem. Nastoupil také v kvalifikaci o světový šampionát, dohromady nastřádal sedmnáct reprezentačních startů.