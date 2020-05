Měl jste obavy, jak dopadne grémium?

Víceméně všem bylo jasné, že jsme dostali příležitost od vlády na rozdíl od jiných asociací, že můžeme hrát. Musíme to prostě zkusit dohrát ve jménu následného ročníku, který nás čeká. Taky vyzkoušíme, jak fotbal půjde ruku v ruce s koronavirem.

Zbrojovka potřebuje, aby se pokračovalo, pokud chce postoupit.

Pro nás je samozřejmě důležité, aby se hrálo. Myslím si, že když kluby pominuly vlastní zájmy, bylo správné rozhodnutí pokusit se hrát. Máme zodpovědnost vůči fanouškům a partnerům.

Máte hodně povinností, které musíte před zápasy plnit?

Manuál je relativně detailní a vytvořený tak, aby se opravdu minimalizovaly možnosti nakažení hráčů, ať už jeden od druhého, případně dotykem něčeho, jako jsou kliky a cokoli. Pokusíme se vytvořit takové podmínky, abychom co nejvíc eliminovali riziko, že se hráči ve větším počtu nakazí virem a museli bychom některý tým poslat do karantény.

Na zápasy už budou k dispozici sprchy a šatny?

Na zápasy ano, ale pořád se doporučují v omezeném počtu, budeme to řešit po skupinkách, oddělíme stranou třeba základní sestavu a náhradníky. Musíme řešit věci tak, aby se ve skrytých prostorech lidé potkávali co nejméně. I týmy navzájem.

Utkání se zatím může účastnit 146 lidí. Věříte, že se brzy dočkáte i fanoušků?

Je předpoklad, že tam bude nárůst počtu lidí, kteří budou součástí zápasu, a to v řádech stovek. Ale nemá cenu spekulovat, teď je to takhle a uvidíme, jak se vše bude vyvíjet.

Přípravný zápas s Uničovem se hrál ve velmi ponuré atmosféře.

Zatáhlo se, tma, k tomu bez lidí, fotbal tak nevypadá vesele. Všechny nás mrzí, že to bude bez fanoušků, lidi k fotbalu patří a pro Zbrojovku byli výhodou v bojích o postup. Fantasticky nás tlačili v baráži, kdy přišli v hojném počtu a byli skvělí. Budou určitě chybět, ale nedá se nic dělat. Tak to přišlo.

Musíte to přijmout.

Na začátku si nikdo nedokázal představit, že budeme hrát bez diváků. Lidi kolem fotbalu se vyjadřovali, že to postrádá smysl. Souhlasím, že to není optimální varianta, byli bychom radši, kdyby tady lidé fandili, ale už je to tak. Aspoň jim pošleme fotbal do obýváků, to je to nejmenší, co můžeme udělat.

V jaké formě jsou hráči po pauze?

Taky jsem v očekávání. Nejdřív měli možnost trénovat individuálně relativně dlouho, potom po skupinkách, kdy náplň tréninkové jednotky byla spíš na zdokonalování individuálních dovedností, ale nebylo to určitě o herní součinnosti a hře. To můžeme až teď. Z toho hlediska je to velká neznámá a jsem zvědavý, jak se s tím nejenom my, ale i ostatní týmy vyrovnají a celkově popasují.

Týmy projdou plošným testováním. Jak bude vypadat?

Projdou trojím testováním. Dvakrát těsně před začátkem soutěže a jednou před boji ve skupinách o play-off a o sestup.

Co když bude někdo pozitivní?

Výklad je takový, že kdyby došlo k individuálnímu záchytu nemoci, není bezpodmínečně nutné, aby celý tým šel do karantény. Nerozhoduje o tom však ani Ligová fotbalová asociace, ani FAČR, ale krajská hygienická stanice. To je trošku nešťastné, protože pakliže k tomu dojde, budou to posuzovat jednotlivé krajské hygienické stanice. Doufám, že pokud bude případů třeba víc, bude u všech stejný metr.

Máte obavu, že se soutěž nedohraje?

Obava je asi silné slovo, ale samozřejmě reálně uvažuji i o tom, že se to stát může. Ve dvaatřiceti klubech je vysoký počet lidí a k záchytu nemoci může dojít. Kdyby se to stalo, bude vážné ohrožené dohrání ročníku. O tom všem jsme diskutovali a myslím, že LFA je na všechny případy i nejhorší scénář připravená. Všichni ovšem věříme a uděláme všechno proto, aby se soutěž dohrála.

Pokud by se nedohrála, platily by výsledky v době zastavení, po podzimu nebo se soutěž anuluje?

Neumím na všechny otázky odpovědět a v tuto chvíli asi nikdo, ale patrně by záleželo na tom, kolika týmů by se to týkalo. Pokud jednoho, zřejmě by se udělalo všechno pro to, aby se po čtrnáctidenní karanténě znovu zapojil do soutěže a dohrála se třeba v pozdějším termínu. Pokud by onemocnění postihlo víc týmů, asi to bude náročnější, ale nerad bych strašil. Spíš myslím na to, že se sezona dohraje v režimu stanovém před začátkem soutěžního ročníku pro první či druhou ligu, to bude ze sportovního hlediska určitě dobře.