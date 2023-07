Potočný vzal Zbrojovku i kvůli vizi trenéra, chce se vrátit do první ligy

Přiznává, že ho nelákalo opustit elitní prvoligovou společnost, ale nabídka velkého favorita na postup ho zviklala. Ofenzivní záložník Roman Potočný se stal největší letní posilou fotbalistů Zbrojovky, kteří po minulé sezoně sestoupili z nejvyšší soutěže. „Popravdě se mi do druhé ligy nechtělo, ale zapůsobil na mě trenér (Luděk Klusáček – pozn. red.), jakou má vizi a co chceme hrát. Šel jsem do Brna kvůli tomu, abychom se vrátili do první ligy,“ prohlásil Potočný.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalista Roman Potočný (vpravo) v brněnském dresu. | Foto: Petr Nečas