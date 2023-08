Všichni určitě čekali, že to bude jiné. Zbrojovka má největší ambice, ovšem udála se spousta změn a vše si musí sednout. Chce to chvilku času a myslím, že to zlomíme co nejdřív. Doufám, že se nám to povede už v sobotu a vše pak pojede, jak má.

Máte nejvyšší čas se odrazit k vítězné šňůře, ztrácíte osm bodů na čelo.

S tím souhlasím. Když jsem byl ve Vlašimi na hostování, zažil jsem to stejné, po šesti kolech jsme měli nula bodů a nakonec jsme mohli hrát baráž. Takový je fotbal, snad se to u nás zlomí co nejdřív.

Zbrojovka jde lehce dál, až penalty rozhodly o postupu fotbalistů Vyškova

Co mužstvu nejvíc schází?

Nejvíc nám asi chybí dávat góly. Je to o souhře, abychom si nahoře vyhověli, což chce čas.

Potřebujete ho i vy, abyste plni roli, kvůli které jste do Brna přišel?

Ano. Je tu spousta nových kluků, hodně jsem jich viděl poprvé, na hřišti to chvilku trvá, než si porozumíme.

Co vás přivedlo zpátky do Brna, odkud pocházíte?

Bylo v tom víc faktorů. Příchod do Brna jsem řešil půl roku předtím, než jsem došel. Na začátku přípravy se mi ozval trenér Klusáček a jen záleželo, co řekne Jablonec.

Měl jste chuť se tam ještě porvat o místo po hostování ve Vlašimi?

Chtěl jsem zabojovat… Nechci, aby to vyznělo nějak blbě, ale cítil jsem v sobě, že potřebuji změnu, proto jsem šel do Brna.

Vnímáte to jako návrat domů?

Tak to nevnímám. Fotbal beru jako zaměstnání a chci pomoct Zbrojovce. Jsem rodilý Brňák, vyrostl jsem tady, ale v patnácti jsem odešel a mockrát jsem od té doby v Brně nebyl. Návrat domů bych tomu neříkal, i když tu mám samozřejmě rodinu a jsem tu spokojený, když nepočítám sportovní výsledky týmu.

Může vás nakopnout angažmá ve Zbrojovce, přestože jde o druhou ligu?

Stoprocentně, tak to i beru. Věděl jsem, že v Jablonci si tolik nezahraju a každý fotbalista se nejlíp cítí na hřišti. Chtěl jsem hlavně hrát.

Zbrojovka ztrácí na čelo už osm bodů. Musíme tým naučit zase vyhrávat, říká kouč

Doléhá na vás tlak, který je spojený s brněnskými ambicemi?

Jsem na něj zvyklý. Ve Vlašimi sice nebyl takový tlak a ambice postoupit do ligy jako tady, ale vím, jaké je hrát pod tlakem. Na hřišti ho nevnímám, hrajeme za Zbrojovku a chceme co nejlepší výsledky.

V sezoně vás čeká také derby s Líšní, které jste pomohl k postupu do druhé ligy. Jaké pro vás bude?

Zápasy s Líšní budou zajímavé kvůli divákům, když jde o souboj brněnských týmů. My to tak neřešíme, jedeme soupeř od soupeře.