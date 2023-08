Chýlí se ke konci Bartoňkova éra? Zbrojovce Brno vládne deset let

Už deset let stojí oficiálně v čele největšího fotbalového klubu na jižní Moravě. Václav Bartoněk se stal většinovým vlastníkem Zbrojovky Brno na jaře 2013, kdy převzal od advokáta Jaroslava Přečka společnost FOR Plus Brno se sedmdesáti procenty akcií.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Václav Bartoňek, majitel fotbalové Zbrojovky Brno. | Foto: Deník / Attila Racek