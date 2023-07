V tom utkání si měli potvrdit, že se dobře připravili na druholigovou sezonu, v níž patří k hlavním favoritům na postup. Jenže místo toho brněnští fotbalisté poznali, co jim k ideálu chybí. V generálce podlehli Prostějovu 0:1.

Fotbalisté Zbrojovky Brno (v červeném Jiří Texl) prohráli v generálce s Prostějovem. | Foto: Deník/David Kubatík

Zbrojovka prohrála jediné z pěti přípravných utkání, ovšem právě to závěrečné. „Každý zápas chceme vyhrát, možná to bylo takové varování. Nad některými věcmi se musíme zamyslet, rozebrat si chyby a zapracovat na nich. Mužstvo se pořád sehrává, je na čem pracovat a věřím, že se nám to podaří vyladit. Prostějovu chceme prohru v soutěži určitě vrátit,“ uvedl na klubovém webu asistent brněnského trenéra Josef Mucha.

Na stadionu v Holici, kde Hanáci odehrají celou následující sezonu, skóroval pouze Tomáš Malec v polovině druhého poločasu. Zbrojovka se nejblíž vyrovnání ocitla v závěru, kdy trefil břevno Jan Hladík. „Měli jsme být důraznější a přesnější v koncovce. Ve druhé půli jsme byli pětadvacet minut lepší mužstvo, ale ve vápně jsme nepřidali nadstavbu, nedali jsme gól, nastřelili břevno. Naopak soupeř skóroval, když jsme prohráli souboj s vysokým hráčem. Musíme zapracovat na koncovce, dohrávat lépe situace, nemůžeme hrát bez gólů. I v první půli jsme hráli hlavně po vápno, pak jsme vymýšleli těžké přihrávky,“ hledal příčiny porážky Mucha.

1. SK Prostějov - Zbrojovka Brno 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 67. Malec.

Prostějov: Vejmola – Silný, Elbel, Slaměna, Spáčil, Bolf, Schaffartzik, Zapletal, Habusta, Bartolomeu, Koudelka. Střídali: Krynskyi – Ciencala, Zelenka, Kaulfus, Macháček, Malec, Moučka.

Zbrojovka Brno: Berkovec – Nový, Toml, Endl (72. Hamza), Divíšek (46. Koželuh) – Texl (72. Gaszczyk), Jambor (78. Martinek) – Kronus (61. Fousek), Potočný (61. Hladík), Smejkal (46. Granečný) – Řezníček (88. Kopr).

Prostějov naopak úspěch nad loňským účastníkem nejvyšší soutěže navnadil. „Jsem rád, že jsme se po dlouhé době prosadili po standardce, ale závěr jsme měli jednoznačně zvládnout lépe. Měli jsme štěstí, že největší brněnská šance skončila na břevně. Samozřejmě si ale této výhry velice vážíme a doufám, že pro nás bude povzbuzení,“ pronesl kouč Hanáků Michal Šmarda.

Zatímco jeho svěřenci rozehrají nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti nováčkovi z pražského Žižkova už v sobotu v půl jedenácté dopoledne, brněnský celek si na start sezony musí počkat až do příštího pondělí, kdy od půl šesté večer přivítá Vlašim. „Musíme tomu přizpůsobit tréninkový plán, týden je delší. Ještě tam bude den volna, abychom to trochu rozbili. Věřím, že si hráči dobře odpočinou a budeme připraveni,“ zadoufal Mucha.

V základní sestavě Zbrojovky v generálce naskočilo pět fotbalistů, kteří na jih Moravy zamířili v letní přípravě – Martin Nový, Martin Toml, Adam Kronus, Roman Potočný i Tomáš Smejkal.

Uprostřed zálohy pak nastoupil navrátilec z hostování David Jambor, který odehrál čtyři z pěti přípravných duelů. „Po jaru, kdy jsem hodně marodil, je to vzpruha. Jsem rád, že jsem na tom zdravotně dobře a mohl jsem absolvovat celou přípravu. Jsem teď nachystaný pomoci klubu, co nejvíc to půjde. Příprava už byla celkem dlouhá. Sezona je před námi, těšíme se a chceme svou roli zvládnout,“ podotkl Jambor.

Ten si říká o základní sestavu i pro druholigové bitvy. „Opět podal dobrý výkon, odebral spoustu míčů. Má na čem zapracovat, někdy je potřeba být přesnější, když jsme na míči, ale tou soubojovostí a entuziasmem má mužstvu co dát. V sezoně bude platný,“ řekl na jeho adresu Mucha.