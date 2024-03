Místo aby po dvou remízách zabrali, odehráli fotbalisté brněnské Zbrojovky nejhorší utkání jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Jihomoravané prohráli v Chrudimi 1:3 a v tabulce klesli na pátou příčku.

Brněnští fotbalisté (ve žlutém) si z Chrudimi odvezli porážku 1:3. | Foto: Petr Nečas

Po remíze 3:3 s pražskou Duklou a domácím bezbrankovém výsledku s Táborskem tak stále čekají na první jarní výhru. „Odehráli jsme hrůzostrašný zápas, výsledkově i herně. Prakticky během celého utkání jsme soupeře nedostali pod tlak, měli jsme snad tři střely na bránu, to je strašně málo. Náš výkon absolutně neodpovídal tomu, že chceme hrát v tabulce nahoře. Bojovní domácí zaslouženě vyhráli,“ mračil se v rozhovoru pro klubový web brněnský trenér Tomáš Polách.

FOTO: Brněnská blamáž. Zbrojovka vyhořela v Chrudimi, odvezla si trojku

Zbrojovka prohrávala od patnácté minuty, kdy se z voleje prosadil Daniel Langhamer. V poločasové přestávce kouč sáhl ke trojitému střídání, jenže ani to nepomohlo. „Na vystřídání byli všichni. Nemá cenu se bavit o fotbale. Pokud nedáme do utkání energii, nasazení, srdíčko, tedy to, co provází každý úspěšný tým, nemáme šanci, což se potvrdilo. Domácí byli ve všem lepší, prohráli jsme zaslouženě a náš výkon nesnesl měřítko v ničem. Lidem, kteří přijeli, jsme nepředvedli nic, musíme se jim omluvit,“ vzkázal Polách.

Krátce po přestávce zvýšil David Látal, Roman Potočný v 53. minutě sice snížil, jenže v závěru Langhamer druhým gólem pečetil chrudimský triumf. Kvůli zranění navíc duel nedohrál brněnský stoper Simon Falette.

Dohoda je na světě. Fotbalová Zbrojovka v dubnu změní majitele

Do čela druhé ligy se po další prohře Vyškova vyhoupla pražská Dukla, která porazila Žižkov 1:0. Zbrojovka na čelo ztrácí již deset bodů. Další duel sehrají Brňané po reprezentační přestávce v pátek 29. března, kdy přivítají béčko Sparty. „To nejde hodit za hlavu, takhle nejde hrát fotbal na jakékoli úrovni. Spoléhat jen na fotbalovost, to není šance. Budeme trénovat, ať se připravíme daleko lépe na nejbližší utkání, které nás čeká za čtrnáct dní,“ řekl Polách.