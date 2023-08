Ve znamení velké nejistoty se nesly minuty před zahájením setkání fanoušků fotbalové Zbrojovky s vedením klubu a trenérem i hráči, které se konalo v úterý na stadionu v Srbské ulici. Po jarním emotivním sestupu klubu z nejvyšší soutěže a scénách, kdy fanoušci Zbrojovky naháněli končícího majoritního vlastníka klubu Václava Bartoňka, nebylo jasné, zda příznivci brněnského klubu nevyužijí besedu k vyhrocené konfrontaci. Zvlášť když Brnu nevyšel start do nového ročníku. Diskuze se ale nakonec nesla až v překvapivě poklidném duchu a podobně jako se rozplynula bouře nad stadionem, aniž by spadla kapka, ani na tribunách se nakonec žádné výrazné jiskření nekonalo.

Setkání fanoušků Zbrojovky s vedením klubu. | Video: Václav Petrů

„Děkujeme, že se s námi konečně někdo baví, roky to tak nebylo," zaznělo od jednoho z nejaktivnějších diskutujících.

K poklidnému průběhu patrně přispělo, že za vedení klubu se dostavil zástupce budoucího majoritního vlastníka Pavel Svoreň, na něhož směřovaly otázky především v začátku.

„Nenapadá mě, co by se muselo stát, abychom z toho vycouvali. Jsme ztotožnění s maximem negativních věcí, které mohou vypadnout z auditu. Zatím ale máme velmi omezené kompetence, chyby, které se budou dít, jdou za námi až od jara, kdy převezmeme většinový podíl," podotkl Svoreň po otázkách ohledně vstupu nového většinového majitele Portivy do klubu.

Fanoušky kromě současné hry a výsledků A týmu, jenž je po šesti kolech na šesté pozici tabulky druhé ligy, tížilo také nevalné renomé klubu, který na jaře potřetí za posledních pět let sestoupil z nejvyšší soutěže. „Chlapi v hospodě nás mají za blázny, že jdeme na Zbrojovku," notovali si. „Ten transparent fanoušků v kotli o masochistech je vtipný. Vím, že jste si toho za poslední roky dost užili. Uděláme všechno pro to, aby se to změnilo," usmíval se trenér Luděk Klusáček.

FOTO: Fanoušci řešili s vedením Zbrojovky nový stadion, posily i Alliho

O nevalné pověsti klubu promluvil i sportovní manažer Zdeněk Psotka. „Když jsem přicházel, narazil jsem na problém, který jsem nečekal. Spousta lidí z různého prostředí mně při jednání řekla, že ať se nezlobím, ale že Zbrojovce nevěří," přiznal Psotka.

Jak se shodli přítomní fanoušci i zástupci klubu, potenciál je přitom v klubu obrovský. „Když se bude dařit, mám k sobě dalších pět lidí, kteří dojdou na fotbal," ujišťoval návštěvník.

Při hodinu a půl trvající debatě došlo i na méně vážná témata. „Abych taky za něco pochválil, jsem rád, že se před zápasem hraje znovu Song for Zbrojovka od Lidopopu," ocenil fanoušek. „To jsme taky rádi," dodal hbitě s úsměvem zkušený brněnský obránce Jakub Šural.

Chýlí se ke konci Bartoňkova éra? Zbrojovce Brno vládne deset let

Ten si spolu s Jakubem Řezníčkem taky vyslechl slova vděku. „Díky, že jste tu zůstali," zaznělo od jednoho z příznivců.

Dotazů se sešla celá řada a přítomní zástupci klubu na ně ochotně odpovídali, než už návštěvníkům došla témata k diskuzi. „Tak to bylo klidnější, než jsem čekal," vydechl na závěr Svoreň. Kdoví, třeba čekají klidnější časy i Zbrojovku.