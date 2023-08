Takové vítězství potřebovali. Fotbalisté Zbrojovky zvládli svou úlohu v domácím utkání pátého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a porazili poslední Chrudim 4:1.

Jakub Řezníček si připsal proti Chrudimi hattrick. | Foto: Petr Nečas

Brněnský celek načal svou pouť za poklidnou výhrou už v šesté minutě, když si vykoledoval faul Jakub Řezníček a nařízený pokutový kop taky kapitán Zbrojovky bezpečně proměnil. Po půlhodině hry zvýšil Tomáš Smejkal a trefil se poprvé v brněnském dresu.

Po přestávce sice trvalo, než se Zbrojovka dostala do souvislejšího tlaku, pomohlo tomu až čtverné střídání, po kterém přišli na trávník ofenzivně ladění hráči Wale Musa Alli a Pavel Gaszczyk, jejichž kombinace přinesla další dvě branky z kopačky kapitána Řezníčka.

V 77. minutě se prosadil Řezníček pravačkou po zemi a o šest minut později zvýšil levačkou pod břevno. Pět minut před koncem přišel domácí gólman Martin Berkovec o vychytanou nulu, když z přímého kopu přesně hlavičkoval Václav Míka.

Zbrojovka po druhé výhře v sezoně poskočila na pátou pozici druholigové tabulky. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme branku a utkání jsme si v první půli hlídali bez nějakých vážnějších problémů, taky jsme přidali druhý gól. Do druhé půle jsme vstoupili moc pasivně, nebylo to z naší strany ono, ale uklidnil nás třetí gól, pak už jsme měli víc příležitostí, které jsme mohli vyřešit. Do třetí branky Chrudim držela balon a docela nás zlobila, tohle si musíme pohlídat, ale myslím, že výkon byl suverénní a zaslouženě jsme zvítězili,“ hodnotil duel útočník Řezníček.

Zbrojovka Brno – MFK Chrudim 4:1 (2:0)

Branky: 6. Řezníček (pen.), 33. Smejkal, 77. Řezníček, 83. Řezníček – 85. Míka. Rozhodčí: Všetečka – Dresler, Mikeska. ŽK: 63. Dav. Jambor, 90+2. Texl – 49. Borkovec, 72. Kesner. Diváci: 2036.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Granečný, Endl, Šural (68. Divíšek), Koželuh (25. Štěrba) – Kronus (68. Alli), Texl, Dav. Jambor, Smejkal (68. Gaszczyk) – Potočný (68. Hladík), Jak. Řezníček (C). Trenér: Luděk Klusáček.

MFK Chrudim: Floder – Kesner (C), Míka, Skwarczek, Borkovec, Kosek (46. Kutík) – Záviška (58. Bauer), F. Novotný, Huf – Langhamer (85. Hájek), Látal (46. Jurčenko). Trenér: Radek Kronďák.