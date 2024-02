Celou zimní přípravu jim vedení brněnského klubu hledalo angažmá, protože do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s nimi nepočítá. Těsně před uzávěrkou přestupového okna se fotbalisté Jan Štěrba a Nicolas Martinek dozvěděli, kam ze Zbrojovky zamíří.

Jan Štěrba opouští Brno. | Foto: Deník/VLP Externista

Devětadvacetiletý stoper Štěrba odešel do druholigového Prostějova na hostování do konce sezony. V Brně strávil dva a půl roku, v aktuálním ročníku odehrál za Zbrojovku jedenáct duelů druhé nejvyšší soutěže a trefil se do sítě Kroměříže při výhře 3:0.

Dvaadvacetiletý slovenský záložník Martinek posílil Hanáckou Slavii Kroměříž, kam ho klub poslal na půlroční hostování bez opce. Do Brna přišel v létě ze slovenské Dubnice, na podzim zasáhl do pěti druholigových utkání a tří pohárových.

Definitivně se klub rozloučil také s gólmanem Jakubem Šimanem. Ten přišel do Brna před dvěma lety, na podzim ve druhé lize nenastoupil. Jeho další angažmá zatím není známé.

Ve Zbrojovce jeho místo zaujme Dominik Sváček, šestadvacetiletý brankář v úterý podepsal smlouvu, z Plzně přichází na půlroční hostování s opcí. V zimní přípravě naskočil do čtyř přípravných utkání a rád by vytlačil z branky dlouhodobou jedničku Martina Berkovce. „Jsem rád, že už je vše domluvené. Přišel jsem do Brna s cílem zabojovat o místo v sestavě a pomoci tak Zbrojovce vrátit se do první ligy,“ sdělil Sváček klubovému webu.

Ve Zbrojovce skončil také obránce Josef Divíšek, jenž přestoupil do Viktorie Žižkov. Záložník Pavel Gaszczyk se po konci hostování vrátil do Plzně.

Mezi příchody jsou vedle Sváčka jen dva stopeři: Luděk Pernica přestoupil po konci smlouvy z Plzně a ghanský mladík Foster Gyamfi přišel na hostování s dánského Esbjergu.

V sobotu od dvou hodin odpoledne odehraje brněnský celek generálku proti béčku Olomouce v domácí Adax Invest Areně.