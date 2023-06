V říjnu 2019 vystřídal Martina Haška na lavičce fotbalistů Bohemians 1905. Teď trenér Luděk Klusáček nahrazuje stejného muže v brněnské Zbrojovce. Šestapadesátiletý bývalý český obránce podle informací Deníku už podepsal roční kontrakt s dvouletou opcí v jihomoravském klubu, který po sezoně sestoupil z FORTUNA:LIGY.

Luděk Klusáček. | Foto: Deník / Michal Káva

Jeho hlavní úkol je vrátit Zbrojovku zpět do nejvyšší soutěže. Zbrojovku v uplynulém ročníku vedl Richard Dostálek, jenže po špatném úvodu jarní části jej v půlce dubna vystřídal Hašek. Ten však záchranářský cíl nesplnil a po sestupu u mužstva skončil.

Situaci zlepší jen změna majitele. Nic jiného, má jasno předseda Zbrojováků

Klusáček má za sebou prvoligové štace v Bohemians 1905 a Vysočině Jihlava, dohromady nastřádal jako kouč v nejvyšší soutěži 112 utkání, v roli asistenta Ivana Haška trénoval také v klubu Katar SC. Naposledy vedl klokany, Ďolíček opustil loni v březnu.

Mezi kandidáty na trenérské místo ve Zbrojovce patřil i Zdeněk Svoboda, brněnský rodák a dlouholetý sparťanský záložník se však s brněnském klubem nedohodl. Mluvilo se také o bývalém kapitánovi Zbrojovky Janu Trousilovi, ten však po konci ve druholigovém Vyškově zamířil do Plzně, kde bude dělat asistenta Miroslavu Koubkovi.

Klusáček v pondělí 19. června odstartuje s fotbalisty Zbrojovky společnou přípravu na nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, do té doby by měl mít k dispozici většinu kádru, který po sestupu z nejvyšší soutěže dozná mnoha změna. Po konci hostování klub opouštějí například Šimon Falta, Filip Souček, Mohamed Tijani, na odchodu do pražské Sparty je Michal Ševčík, zájem prvoligových klubů budí také střední obránce Lukáš Endl.

Jasno by v brzké době mělo být také o pozici sportovního ředitele, v níž po pěti letech skončil Tomáš Požár.

Zbrojovka v přípravě odehraje pět zápasů. Utká se se slovenským vicemistrem Dunajskou Stredou, Púchovem, Banskou Bystricou, polskou Termalikou a v generálce změří síly s Prostějovem. Přesné termíny a dějiště zápasů se ještě dolaďují.

Luděk Klusáček

Hráčskou kariéru nastartoval v pražské Slavii, nastupoval také za Duklu, Hradec Králové, Benešov či Bohemians, jméno si udělal především v Liberci. Tvrdý obránce odehrál 225 zápasů v nejvyšší soutěži a vstřelil 24 branek. Jako trenér Klusáček dvakrát vedl fotbalisty pražských Bohemians, koučoval také Jihlavu a jako asistent Ivana Haška trénoval v Kataru. V nejvyšší české soutěži odkoučoval 112 duelů.