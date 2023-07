Pořádná letní bouřka se prohání fotbalovou Zbrojovkou, ale jasněji o budoucím směřování bude v následujících měsících a ke konci roku, kdy by měl být znám také plán na výstavbu nového stadionu. Po velkých změnách v realizačním i hráčském týmu klub oznámil jméno nového spoluvlastníka, který ve Zbrojovce nejpozději od jarní části sezony převezme majoritní podíl 61 procent od současného majitele Václava Bartoňka. Jde o společnost Portiva. Pět procent připadne Regionální hospodářské komoře, která dohodu mezi oběma stranami zprostředkovala. Co zaznělo na pondělní tiskové konferenci při představení nových spolumajitelů?

Momentka z tiskové konference Zbrojovky, vlevo Pavel Svoreň, výkonný ředitel společnosti Portiva, která se stane majoritním vlastníkem, uprostřed je současný majitel Václav Bartoněk a vpravo zástupce Regionální hospodářské komory Čeněk Absolon. | Foto: Deník/Václav Petrů

O nejbližších změnách:

„Ještě nejsme v roli, abychom mohli změny dělat. Určitě chceme posílit i sportovní úsek, i když už se změny udály, nejsou zdaleka u konce. Potom jde taky o změny v provozní stránce klubu. Šéfování se chopí Ladislav Valášek (viceprezident Unie českých fotbalových trenérů, bývalý prezident fotbalové Viktorie Plzeň, který zastával také funkci ředitele v Bohemians 1905 nebo předsedy představenstva zlínského fotbalového klubu - pozn. red.), za něhož dojde k nějaké základní analýze, kam směřujeme, co potřebujeme, co funguje, co ne. V řádech měsíců hodláme dosadit na post výkonného ředitele ostříleného člověka, nemusí být z fotbalového prostředí. Chceme někoho, kdo postaví novou strukturu a udělá ze Zbrojovky standardní dobře šlapající společnost," uvedl výkonný ředitel společnosti Portiva Pavel Svoreň.

O zásazích nových spoluvlastníků do letních změn v realizačním a hráčském týmu Zbrojovky:

„Tato sezona ještě musela být řešená z mé strany. Některé věci jsme už konzultovali, aby se s odstupem času někdo nedivil, proč se tenkrát udělalo to či ono. Pro mě bylo nejdůležitější přetáhnout do Brna Zdeňka Psotku (nového sportovního ředitele klubu - pozn. red.). To pro mě byla v létě výzva výzev. Realizační tým se vyvíjel postupně, rozpočet chceme doladit směrem k zimnímu přestupovému období, aby kádr posílil pro první ligu," popsal současný většinový majitel klubu Václav Bartoněk.

Psotka je i podle nových spoluvlastníků klíčovým mužem Zbrojovky. „ O jeho příchodu jsme věděli. Maximum práce odvedl pan Bartoněk. Byl to pro nás jeden z důkazů, že klub se vydává potřebným směrem. Psotka je základní kámen pro budoucí směřování klubu. Počítáme s ním dlouhodobě a ponese významnou zodpovědnost. Předpokládáme, že bude i členem představenstva," poznamenal Svoreň.

O novém stadionu v Brně:

„Zbrojovka má podle našich analýz největší počet spících fanoušků v republice, v Brně je tedy potenciální obrovské podhoubí příznivců. Pokud se bavíme o nové aréně, podle našich plánů by její stavba stála velmi rozumné peníze, které nejsou pro veřejné rozpočty dramatické," uvedl Čeněk Absolon, zástupce Regionální hospodářské komory, která bude mít ve Zbrojovce pětiprocentní podíl.

O případném novém stadionu za Lužánkami:

„Tato otázka je mimo dosah klubu i nových a starých akcionářů. Intenzivně ale s městem jednáme. Cokoliv bychom řeklli, bylo by zavádějící a nemusela by být pravda. Počkal bych do čtvrtého kvartálu tohoto roku, kdy představíme řešení," nastínil Svoreň.

O úpravách stadionu v Srbské ulici:

Fotbalovou Zbrojovku čeká v následném období stomilionová rekonstrukce stadionu, aby klub po případném postupu zpět do nejvyšší soutěže získal licenci na první ligu. „Musí vzniknout nové zázemí v útrobách stadionu místo stávajícího, musíme mít novou hrací plochu. Poprvé nepůjde o výsev, ale travnaté koberce. Taky musíme totálně rekonstruovat umělé osvětlení, aby odpovídalo novým normám. Rovněž je třeba totálně jiné sociálně bezpečnostní řešení sektorů hostí, který je třeba zastřešit, taky vznikne o osm vstupů víc. To vše je třeba splnit, abychom obdrželi licenci na příští ročník první ligy. Podzim a následující jaro budou hodně náročné," přiznal Bartoněk.

O budoucí pozici Václava Bartoňka:

Minoritní podíl před jarní části sezony zůstane i dlouholetému výhradnímu vlastníkovi klubu Václavu Bartoňkovi. „Chceme, aby se všichni akcionáři přesunuli do pozice členů dozorčí rady, dozorového orgánu, který bude definovat cíle a vize, bude po managementu tvrdě vyžadovat, aby dosahoval cíle a vytvářel prostředí pro to, aby byly dosaženy," podotkl Svoreň.