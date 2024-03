Před startem jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vypadal vyškovský náskok pro fotbalisty Zbrojovky nedostižně. Brněnský celek ztrácel ze šesté příčky na lídra tabulky devět bodů. Vyškov ovšem nečekaně dvakrát klopýtl, ze dvou kol vytěžil pouze jeden bod. Jenže Zbrojovka jeho zaváhání nevyužila, ze dvou utkání získala jen dva body.

Po výsledku 3:3 na hřišti pražské Dukly brněnský celek doma uhrál jen bezgólovou remízu s Táborskem. „Utkání se nám nepovedlo. Chtěli jsme hrát jinak, dostat soupeře kvalitnější hrou pod tlak, což se nám nepodařilo. Nutno říct, že Táborsko sehrálo výborný zápas, ne nadarmo je v tabulce tak vysoko. Jeho defenziva pracuje výborně, nedařilo se nám ji překonat,“ litoval brněnský kouč Tomáš Polách.

Jeho svěřenci se sice dostali do pár příležitostí, ale rozhodně nelze říct, že by Táborsko zmáčkli. Hra postrádala moment překvapení, nápaditost. „Prakticky jsme se nedostali do šancí, chyběla nám spousta věcí. Byli jsme buď extrémně nepřesní, nebo jsme vybírali špatná řešení herních situací, někdy až nesmyslná. Neodehráli jsme dobré utkání,“ uznal Polách.

Čtvrtá Zbrojovka po dvou remízách ztrácí na vedoucí Vyškov osm bodů, jeden jí chybí na třetí Táborsko. „Chtěli jsme stoprocentně víc. Sledujeme všichni, jak hrají soupeři, ale musíme se dívat sami na sebe, ne na ostatní. Měli jsme možnost získat šest bodů, máme dva, což je určitě ztráta,“ litoval kouč.

V týdnu mu vypadli marodi Adam Kronus, Jan Hellebrand, Lukáš Endl. Hru Zbrojovky měl proti Táborsku pozvednout uzdravený záložník Jiří Texl, který v poločasové přestávce vystřídal Martina Nového. Jenže také zapadl do šedi průměru. „Nešla nám rozehrávka odzadu, v tom jsem byl silný, co jsem tady. Trenér chtěl, abychom místo dlouhých balonů hráli spíš po zemi, ale nedařilo se mi to změnit. Naskočil jsem po zranění a necítil jsem se úplně komfortně. Úkol byl víc kombinovat, což nám moc nešlo,“ hlesl záložník Zbrojovky.

Texl byl na podzim stěžejním mužem sestavy, ale teď si musí zvykat na nové spoluhráče. Místo Martina Berkovce v brance, Jakuba Šurala či Lukáše Endla v obraně, naskakují nové tváře: gólman Dominik Sváček a zadáci Luděk Pernica, Simone Falette, Foster Gyamfi. „Stále se skládá sestava, která bude hlavní. Pokaždé jsme hráli v jiném složení, kompletní přípravu neabsolvovala půlka týmu kvůli zranění. Byl jsem zvyklý se Šurym, Enďou, Berkym na jiné věci, pohybovali se jinak. Asi se musíme víc sehrát, nevíme co od koho čekat, kdo kam naběhne, jak je na tom technicky. Stoperská dvojice je nová, ještě si tak nerozumíme, je tam i jazyková bariéra. Borci jsou fajn a věřím, že to bude lepší,“ poznamenal Texl.

Na hřišti pražské Dukly přitom brněnští fotbalisté vstřelili tři góly, a to jim chyběl nejlepší střelec soutěže Jakub Řezníček. Ten proti Táborsku naskočil v základní sestavě, ale neprosadil se ani brněnský kapitán, ani nikdo z jeho spoluhráčů.

Fakt je, že Zbrojovka s typickým hrotovým útočníkem Řezníčkem hraje jinak, než když na jeho místě nastupuje rychlonohý Denis Alijagič. „Kdyby byl Řezňa na Dukle, góly padly stejně. Samozřejmě když hraje, všichni mají větší tendenci ho hledat, někdy ani nevidí jiné řešení, protože chce každý balon. Všichni ho hledají, protože ve vápně je zabiják a je velká pravděpodobnost, že gól dá,“ líčil Texl.

Přínos kapitána vyzdvihl. „Proti Táborsku hodně běhal, rval se v soubojích, ale hráči okolo mu musí víc pomoct, nikdo nemůže čekat, že naběhá dvanáct kilometrů. Když hrál minule na hrotu Ali, je o patnáct let mladší, pohyblivější, ale málokdo umí dávat v Česku góly jako Řezňa. I tentokrát dvě, tři situace měl, akorát zakončoval levou a nepodařilo se mu dát gól. Příště to bude branka, moc se nemýlí,“ řekl Texl.

V brance bude po první soutěžní nule ve Zbrojovce nejspíš pokračovat Sváček, který vytlačil dosavadní jedničku Berkovce. „Pro Sváču rozhodlo, že měl lepší přípravné zápasy. Mistrovská utkání jsou jiná, ale oba duely zvládl a zatím je v bráně Sváča. Spíš mi trochu vadí, že někteří hráči si v přípravě vybojovali místo v základní sestavě, jenže přišly mistráky a jejich výkony už nejsou takové,“ posteskl si trenér Polách.