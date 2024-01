Úvodní zimní test fotbalistům Zbrojovky nevyšel. Brněnský celek odstartoval herní část přípravy ve Skalici, kde v prvním zápase Tipsport ligy podlehl Zlatým Moravcům 0:2.

První společný trénink Zbrojovky v roce 2024. | Video: Sabir Agalarov

Poslední celek nejvyšší slovenské soutěže rozhodl o vítězství už v prvním poločase, když se prosadili Iuri Tabatadze a v jeho závěru Levan Nonikashvili. „V první půli jsme byli přímočařejší, kombinačně jsme se dostávali do zajímavých možností, kde nám scházela pouze přesnost ve finální fázi,“ sdělil na klubovém webu asistent brněnského trenéra Josef Mucha. „Po změně stran jsme sice měli v poli převahu, drželi jsme míč, ale těžko jsme se dostávali do vápna a do šancí,“ doplnil.

Agresivita, náběhy za obranu. Polách chce hrát se Zbrojovkou svižnější fotbal

Do utkání ještě nezasáhla nejvýraznější zimní posila, obránce Luděk Pernica po dlouhé pauze postupně zvyšuje zátěž. „Jsme rádi, že s námi trénuje, ale na utkání je ještě brzy, nechceme nic uspěchat a riskovat. Proto ještě nehraje ani Martin Nový, do tréninku se postupně zapojuje Kamso Mara. Pro nemoc nám vypadl Kuba Řezníček a v úterý si poranil kotník Zdeněk Toman, proto s námi do utkání šli i Niky Martinek a Honza Štěrba, abychom měli dvě kompletní jedenáctky,“ objasnil Mucha.

Zdroj: Jaroslav Kára

Poločas odehráli dva nováčci – gólman Dominik Sváček a ghanský stoper Gyamfi Foster, který hrál na levém kraji obrany. „Hodně podporoval útok, dostával se do zakončení. Je šikovný, ještě se potřebuje víc sehrát se spoluhráči,“ podotkl.

V sobotu hodinu po poledni pokračuje brněnských celek v Tisport lize ve Zlíně. „Uvidíme, jestli přijdou nějaké změny, teoreticky by mohl být už připravený Kuba Řezníček,“ doplnil Mucha.

Zbrojovka stále hledá levého obránce. Nejsme dál ani o centimetr, přiznal Psotka