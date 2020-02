Po dohodě obou klubů se dějiště zápasu přesunulo z vyškovského umělého trávníku do Olšan u Prostějova na přírodní. Oba týmy na něm letos byly poprvé, ale od začátku si s ním viditelně více rozuměli Brňané. V prvním poločase mohli vést více než 1:0 Vaňkovou brankou z penalty po faulu Ladislava Hanuše na Jakuba Přichystala.

V gólových pozicích se ocitlo několik hráčů. Střelu Jakuba Přichystala ve 22. minutě dokonce zastavily obě vyškovské tyče. Míč z kopačky Adama Fouska ze šibenice vytáhl výborný brankář Štěpán Spurný. „To byl asi můj nejtěžší zákrok, protože on si to pořád naváděl a třikrát naznačil střelu. Už jsem byl dost posunutý, ale stihl jsem to vyrazit. Zbrojovka začala s větrem v zádech a doslova na nás vletěla. V prvním poločase jsem si zachytal opravdu dost, ve druhém už jsem tolik práce neměl, ale zima mně rozhodně nebyla,“ stručně vystihl průběh zápasu strážce vyškovské branky.

Druhý poločas: další penalta i snížení

Po poločasovém vystřídaní na obou stranách už tlak Zbrojovky tak výrazný nebyl. Na 2:0 zvýšil Fousek z další penalty, když Přichystala tentokrát fauloval Spurný. „Mrzí mě, že tam nic nepadlo Kubovi Přichystalovi, který se dnes vrátil do své herní pohody a byl hodně vidět. Do šancí se dostával, měl i smůlu, když tu největší zastavila hned dvakrát tyč. Na druhou stranu vybojoval obě penalty, takže jeho výkon byl v pořádku," chválil trenér Zbrojovky Miloslav Machálek svého nejlepšího střelce podzimu.

Zatímco v prvním poločase prakticky z jediné šance MFK vytlačil Michala Klesu nový stoper Brňanů Pavel Dreksa, v závěru utkání se už Vyškované prosadili. Po standardní situaci trefil Filip Smrčka hlavičkou břevno a druhý stoper Jan Krejčí míč zblízka dorazil do sítě. Vyrovnání pak měl na kopačce Michael Sečkář, jenže z pozice za malým vápnem sám před brankou pálil nad břevno. „Navázali jsme na to, co jsme předvedli s Jihlavou. Tedy organizovaný výkon a velmi dobré výkony hlavně středových hráčů, kteří museli chytat ty jejich náběhy. Před čtrnácti dny jsme trochu riskantně zúžili kádr na třináct čtrnáct hráčů, s kterými počítáme pro třetí ligu. Oni odtáhli oba tyto těžké zápasy a těší mě, že nějaký ten obraz naší hry byl vidět. Hráli jsme proti dvěma aspirantům na postup do první ligy a ani v jednom jsme nepropadli. A ten závěr byl z naší strany velmi dobrý. Po snížení na 1:2 jsme měli situace, ze kterých mohl padnout vyrovnávací gól. Nějak takto budeme chtít hrát v mistrovských zápasech,“ nezakrýval spokojenost trenér MFK Jan Trousil.

Nerovný terén

Oba šéfové střídaček se shodli, že technické nedostatky částečně způsobil i nerovný terén, přestože olšanští pořadatelé na tuto roční dobu připravili povrch solidně. „Na přírodní trávě jsme byli poprvé po čtyřech měsících a klukům dělal odskok míče velké problémy. Z toho pramenily chyby, po kterých kopal soupeř zasloužené penalty a měl další šance. Jakmile si kluci na ten odskok zvykli, šla naše hra nahoru,“ dodal k hodnocení zápasu Trousil.

„Rozdíl v kvalitě přípravy k vidění byl, zejména v první půli. Na můj vkus to ale bylo málo. Výkony našich některých hráčů se mně nelíbily, na druhou stranu někteří hráli dobře. Ale musím i uznat, že kombinaci trochu omezoval terén, a přesto jsme se dostali do několika šancí. Bohužel jsme v nich nebyli úspěšní. Musím pochválit, hru soupeře, který se prezentoval velmi zajímavými individuálními výkony a samozřejmě i kolektivním,“ konstatoval Machálek.

MFK Vyškov – FC Zbrojovka Brno 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 83. Krejčí - 18. Vaněk (pen.), 63. Fousek (pen.). Hráno v Olšanech u Prostějova.

Vyškov I. poločas: Spurný - Němeček, Krejčí, Hanuš, Sečkář - Křivánek, Moučka, Ordoš, Langer - Klesa, Jean.

II. poločas: Spurný - Němeček, Krejčí, Smrčka, Sečkář - Klesa, Moučka, Ordoš, Langer (85. Korovikov), Umar - Jean (75. Nieslanik). Trenér: Jan Trousil.

Zbrojovka - I. poločas: Šustr - Bariš, Dreksa, Čermák, Kotula - Pachlopník, J. Sedlák, Vaněk, Šumbera – Přichystal, Fousek.

II. poločas: Floder - Kotula (75. Bariš), Šural, Čermák, Eiseman - Hladík, Sedlák, Vaněk (70. Štěpanovský), Krška – Přichystal, Fousek. Trenér: Miloslav Machálek.