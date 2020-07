Zejména v minulé sezoně patřil mezi klíčové hráče fotbalové Zbrojovky Brno. V posledních měsících už ovšem spíš vysedával na lavičce. Nyní se bohatá kariéra obránce fotbalové Zbrojovky Pavla Eismanna uzavřela. Brněnský klub to oznámil v pondělí.

Pavel Eismann ukončil kariéru, ve Zbrojovce strávil dva roky. | Foto: Deník / Attila Racek

„Do Brna jsem šel s tím, aby tu byla liga, to se povedlo. A takhle přesně jsem si to přál – končit na vrcholu. Cítím, že ta doba teď nastala. Všem ve Zbrojovce patří obrovský dík, fanouškům, spoluhráčům, vedení. A majiteli, který vždycky dodržel to, co slíbil, a nabídl mi pomocnou ruku i v období po kariéře. Nakonec jsem se nicméně rozhodl po dvaceti letech profesionální fotbal opustit a přejít do civilního zaměstnání,“ uvedl pro klubový pětatřicetiletý zadák.