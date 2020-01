Zimní přípravu obou celků tak nově provází boj o pozici jedničky, který na prahu tohoto období vypadal vyřešený. „Vše se upeklo za tři dny. Přišla nabídka ze Zbrojovky, pobavili jsme se o ní doma a přijal jsem ji. Je to pro mě výzva, nebylo nad čím přemýšlet,“ řekl Deníku Rovnost devětadvacetiletý Šustr.

Boskovický rodák už v kariéře nastoupil k deseti utkáním v nejvyšší soutěži za Sigmu Olomouc a Baník Ostrava. Rád by přidal další, proto vyměnil osmý celek tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY za třetí tým. „V Líšni bylo všechno fantastické od party, přes výsledky až po trenéry a vedení, nemůžu říct půl slova. Ale samozřejmě jsem cítil, že tohle je zase o stupínek výš, Zbrojovka má nejvyšší cíle, postup do ligy. Tohle převážilo, ještě se chci do ligy podívat,“ vysvětlil.

Srovnání gólmanů



PAVEL HALOUSKA

- Věk: 24 let

- Současný klub: SK Líšeň

- Předchozí angažmá: Zbrojovka Brno, Líšeň, Znojmo, Prostějov

- Bilance v 1. lize: 4 zápasy/0 vychytaných nul

- Podzim 2019: 1/0



MARTIN ŠUSTR

- Věk: 29 let

- Současný klub: Zbrojovka Brno

- Předchozí angažmá: Sigma Olomouc, Uničov, Znojmo, Zábřeh, Boskovice, Kroměříž, Baník Ostrava, Líšeň

- Bilance v 1. lize: 10/0

- Podzim 2019: 14/3

Opustil tak pozici jasné jedničky, kterou zastával v Líšni. Tam odchytal čtrnáct podzimních duelů a připsal si tři nuly. A zabojuje o místo v brance Zbrojovky s Jiřím Floderem, jenž chyběl na podzim pouze v úvodním kole. „Nikdy bych nešel nikam smířený s nějakou pozicí. Předpokládám, že mě Zbrojovka nechtěla, abych seděl na lavičce. Půjdu se o to s Jirkou porvat a uvidíme. Kdo bude lepší, ten bude chytat. Hlavně ať to dopadne dobře pro Zbrojovku a v létě slavíme postup,“ přál si Šustr.

Po pozici jedničky touží i Halouska, proto odmítl prodloužení smlouvy ve Zbrojovce a vzal zavděk líšeňskou pobídkou. „Trenér Machálek mi říkal, že mám pořád šanci a záleží na mně. Přemýšlel jsem, co se mnou bude, proto jsem si dával na čas. Brnu se omlouvám‚ možná jsem řekl na poslední chvíli, že smlouvu nepodepíšu,“ pronesl Halouska.

Ve Zbrojovce měl platný kontrakt do konce června. Jenže na podzim odchytal ve druhé lize jen první zápas a tři pohárové duely. Přednost dostával Floder. „Bavil jsem se s manažerem, že když nechytnu šanci a dostanu ve Zbrojovce smlouvu na dva a půl roku, můžu dva roky prosedět na lavičce. Nechci si v sedmadvaceti říct, že jsem seděl celou dobu na lavičce. Chci zkusit něco jiného, změnit prostředí, protože v Brně jsem odmala. Přišla Líšeň a neváhal jsem, je to super a těším se,“ sdělil čtyřiadvacetiletý brankář.

Líšeň už zažil na hostování ještě ve třetí lize. Vrací se do známého klubu. „Chci dokázat, že na to mám. Neřeším boj o záchranu nebo o postup, jdu do toho po hlavě. Když chytáte za Brno, jde na vás jedna střela. V Líšni to bude asi o něčem jiném, v akci budu víc, ale taky třeba ne. Možná na mě kluci nic nepustí, třeba budou mít strach, že dostanu moc gólů, takže budou dobře bránit a nic na mě nepůjde,“ usmál se Halouska.

Konkurenci mu v Líšni vytvoří Jan Vítek, který zasáhl na podzim jen do dvou utkání. „Nemyslím, že to bude něco jednoduchého, že přijdu a hned chytám. Víťas je taky kvalitní gólman a bude to boj. Když nebudu předvádět dobré výkony, chytat nebudu,“ uznal Halouska.