Maturitní zkouška na Kladně končí ve tři, zápas s Duklou začíná v sedm, v cestě stojí D1. Řešení? Antonín Růsek a Ondřej Pachlopník letěli k pondělnímu utkání vrtulníkem!

Ondřej Pachlopník s Antonínem Růskem se vydali z maturity na fotbal vrtulníkem. FC Zbrojovka Brno | Foto: FC Zbrojovka Brno

Pro oba fotbalisty Zbrojovky to byl první podobný zážitek v životě. „Ze začátku jsem byl vyklepaný, ale postupně jsem si zvykl,“ usmíval se Růsek. „Uteklo to rychle, letěli jsme asi hodinu a půl. Po dálnici by se to teoreticky stihnout dalo, ale pomaleji a s reálnou hrozbou komplikací. Takhle jsme byli v Brně včas,“ pochvaloval si.