Sázku na budoucnost představuje dvouletá smlouva pro Nicolase Martinka, kterou se slovenským fotbalistou uzavřela Zbrojovka Brno. Dvaadvacetiletý odchovanec Dubnice nad Váhom absolvoval s druholigovými fotbalisty kompletní přípravu a naskočil do všech pěti duelů.

Nicolas Martinek podepsal v Brně dvouletý kontrakt. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Za své výkony si vysloužil angažmá. „Jsem velmi rád, že to dopadlo takto a stal jsem se hráčem Zbrojovky. Mým cílem je zlepšovat se na každém tréninku a v zápasech odvést maximum, pomoci Zbrojovce k dobrým výkonům a k postupu,“ sdělil klubovému webu Martinek.

V minulé sezoně naskočil za Dubnicu ve druhé slovenské lize do 27 zápasů, v nichž dvakrát skóroval a na tři branky nahrál. „Jedná se o mladého hráče ročníku 2001, na kterého jsme dostali tip ze Slovenska a rozhodli jsme se, že ho vyzkoušíme. Nicolas nás zaujal z hlediska perspektivy, neustále se zlepšoval. Je to hráč prozatím spíše do širšího kádru s předpokladem, že se do budoucna bude nadále zlepšovat a vytvoří konkurenci našim hráčům. Je schopný nastoupit na více pozicích ve středu zálohy, má vyváženou ofenzivní i defenzivní činnost," okomentoval jeho příchod sportovní manažer Zbrojovky Zdeněk Psotka.

