ZTRÁTY OPOR. Z brněnského celku na startu zimní přípravy odešli dva klíčoví hráči, a to útočník Jan Silný a defenzivní záložník Jakub Kučera. S oběma Málek v líšeňské sestavě nastupoval téměř pravidelně dva roky. „S Jakubem Kučerou jsme byli dost sehraní a těžili z toho. Nemluvě o Honzovi Silném, fakt jsme se neskutečně sladili. Jejich odchody mě hodně poznamenaly, čekal jsem, že Líšeň tým udrží. Byl jsem z toho špatný a měl najednou takovou nechuť. Teď už je to lepší, i když se dá říct, že náhrada za ně žádná nepřišla, takže čekám, co v Líšni vymyslí,“ řekl Málek.

LÁKAVÉ NABÍDKY. Silný s Kučerou se v zimě posunuli z Líšně do první české ligy. I Málek dostal ne jednu příležitost, aby si ve své fotbalové kariéře vyzkoušel další angažmá. „Zastupuje mě jeden známý manažer (spolupracuje se Zdeňkem Nehodou – pozn. red.) a bavili jsme se o Karviné. Jelikož mám přítelkyni z Třince, šel bych tam rád, i kdyby po sezoně spadla, navíc je tam dobré zázemí. Konkrétní nabídku jsem měl i z Třince, kam jsme se taky chtěli stěhovat. Ještě jedna přišla ze zahraničí z druhé ligy, finančně to bylo hezké a lepší než v Líšni. Nemusel bych pracovat a o to mi jde, abych se čtyři, pět let mohl soustředit jen na fotbal. Uvidíme, co bude v létě,“ poznamenal Málek.

OBROVSKÉ OSLABENÍ? K jednání se zájemci se totiž pořádně ani nedostal. Zabojuje aspoň v Líšni v jarní části soutěže o baráž o postup do první ligy? „Nechci předbíhat, může se nám dařit, navíc si nemyslím, že budeme prohrávat, ale oslabení týmu je obrovské. Máme sice nové hráče, ale s menšími zkušenostmi, takže to bude těžké,“ přiznal Málek.

SOUHRA S ÚTOČNÍKEM. Z pozice ofenzivního záložníka si nyní zvyká na spolupráci s novým líšeňským útočníkem Martinsem Toutouem, jenž přišel na východ Brna coby volný hráč. „Martins nehrál půl roku, podzim strávil doma ve Francii. Je hrozně dobrý kluk do kabiny a tím, že Martin Zikl měl teď koronavirus, předtím zlomenou ruku a skoro nehrál, může se stát, že v prvním mistráku nastoupí Martins. Lepší se každým tréninkem, má dobré zakončení, ale ještě mu chybí důraz. Nicméně myslím, že bude pro Líšeň do budoucna hodně zajímavý,“ podotkl Málek.

ZMĚNY VE STŘEDU HŘIŠTĚ. Největší pohyb v zimním období nastal v líšeňské středové řadě. Konkrétně na pozici, kde se pohybuje i Málek. Brňané zatím přivedli Davida Machalíka, Jakuba Černína a testují i Salifa Kadera Sidibeho z Pobřeží slonoviny.

Ve středečním přípravném utkání proti slovenské Petržalce, kterou Jihomoravané zdolali 4:1, naskočila ve středu zálohy trojice Málek, Machalík a Marek Matocha. Všichni ofenzivní hráči. „To mě překvapilo. Machalík hrál defenzivního záložníka, ale nemyslím si, že v takovém složení budeme nastupovat. Souhra dopředu byla sice dobrá, ale dozadu nás soupeř neprověřil,“ pravil Málek.

ZVÝŠENÍ KONKURENCE. A co říká na konkurenci v záloze, která po příchodu Machalíka narostla? „Může se stát, že když nebudu mít dobré výkony, může hrát on místo mě. Typologicky je stejný jako já, ale žádný tlak to pro mě není,“ dodal Málek.