Oba trenéři dali v zápase příležitost především novým tvářím ve svých kádrech. Hrála se útočná a vyrovnaná partie a oba týmy měly více šancí, než na jeden gól. V prvním poločase k němu byli blíže hosté. Technickou střelu Vojtěcha Cikryta z trestného kopu domácí brankář Jan Vítek vytáhl ze šibenice a Cikryt pak v závěru poločasu pálil z gólové pozice příliš slabě.

Po oboustranných poločasových střídáních a přesunech v sestavách se ve druhém dějství ujala iniciativy domácí Líšeň. Střelu Oleksije Miliutina vyrazil brankář Štěpán Spurný na roh. Následná hlavička Adama Fily šla těsně nad břevno. Tlak domácích vyvrcholil gólem v 58. minutě. Původně kombinační akci zakončil Václav Minařík sólově středem vyškovské obrany a přesnou přízemní střelou k tyči.

Hosty gól vyburcoval k většímu důrazu ve hře dopředu a zaslouženě vyrovnali. Nejprve ale střídající Axil Fime trefil hlavou zblízka brankáře Filipa Lernaka, pak domácí Hanuš v malém vápně ukopl na poslední chvíli míč zakončujícímu Kone Sulymu. V 74. minutě si domácí nepohlídali při rohovém kopu Jana Krejčího a ten hlavou v takových situacích zakončovat umí.

Vítězství si v závěru mohli zajistit oba soupeři. Fime ale z velkého vápna pálil těsně mimo a Minařík z hranice malého pokutového území neumístil volej placírkou do poloviny prázdné vyškovské branky.

Oba trenéři se po utkání shodli, že zápas pro ně splnil svůj účel. „Vyškov je pro takovou přípravu ideální a kvalitní soupeř. Mužstvo se tento týden sešlo na první tréninku a na souhře to bylo vidět. Z užšího kádru, který tu byl na podzim, prakticky nenastoupil nikdo. V prvním poločase jen Rolínek a Bednář ze širšího kádru, ve druhém jen Minařík. My jsme chtěli vidět hlavně nové hráče, takže z tohoto pohledu zápas určitě splnil svůj účel,“ konstatoval domácí lodivod Milan Valachovič.

„Jsem rád, že to kluci poctivě odpracovali celých devadesát minut. Chtěli hrát fotbal, nehráli jsme žádnou flákanou, byla tam rozehrávka odzadu. V prvním poločase jsme dobře bránili a nepouštěli domácí do nějakých větších příležitosti. Po větších změnách v sestavě se hra trochu změnila, ale jsem spokojený. Myslím, že od začátku do konce to byl vyrovnaný zápas a určitě splnil účel. Měli jsme tu sedm nových kluků, naše hra nějakou svoji tvář měla a kluci do toho nějakým způsobem zapadli,“ sdělil kouč Vyškova Jan Trousil.

SK Líšeň – MFK Vyškov 1:1

Poločas: 0:0. Branky: 58. Minařík – 74. Krejčí. Rozhodčí: Cieslar – Lakomý, Rosický. Diváků: 100.

Líšeň – I. poločas: Vítek – Šenk, Hanuš, Bednář, Rolinek - Kralovič, Kučera, Lahodný, Matocha, Miliutin - Dovhanyuk. II. poločas: Lernak – Šenk, Bednář, Hanuš, Miliutin – Kralovič, Minařík, Lahodný, Matocha, O. Vintr – Fila. Trenér: Milan Valachovič.

Vyškov - I. poločas: Spurný – Oulehla, Suly, Tkadlec, Němeček – Novotný, Langer, Jaroš, Smrčka, Pošusta – Cikryt. II. poločas: Spurný – Oulehla, Suly, Krejčí, Smrčka – Novotný, Tkadlec, Korovikov, Ždánský – Fime, Cikryt. Trenér: Jan Trousil.