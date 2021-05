Dohodu o působení vyškovského klubu na stadionu, který patří obci Drnovice, za domácí stranu garantovala starostka Zuzana Hermanová za přítomnosti předsedy místního fotbalového klubu Oldřicha Jelínka. „Na všem podstatném, jak tady budeme fungovat, jsme dohodnutí. Detaily dohody se ještě doladí,“ dodal vyškovský funkcionář.

Přemístění na bývalý prvoligový stadion zavinilo, že ten vyškovský neprošel licenčními podmínkami Fotbalové asociace České republiky pro zápasy profesionální soutěže. Přitom za hlavní nedostatek byly označeny šatny pro mužstva.

Sekretář MFK Vyškov Martin Neubauer.Zdroj: Deník/Zdeněk Vlach

„Za svaz u nás byl předseda licenční komise Stanislav Rýznar a nejvíc mu vadilo, že domácí kabina a kabina hostů jsou na společné chodbě. Že tedy oba mančafty jdou do své šatny společným vchodem. To je asi ten hlavní důvod, proč tady nemůžeme druhou ligu hrát. Ty ostatní připomínky nebyly tak závažné. Museli bychom udělat nějaké úpravy místnosti pro rozhodčí, která je na tuto úroveň moc malá. Dále například zřídit místnost pro antidopingovou kontrolu, udělat samostatný sektor pro diváky hostů s nějakým občerstvením a záchody,“ uvedl Neubauer.

Šéf licenční komise se byl samozřejmě podívat i do Drnovic a tamní stadion po nedávných stavebních i jiných úpravách vyhodnotil jako vyhovující. Samozřejmě i tady s dílčími připomínkami.

„Ty jdou splnit bez nějakých větších úprav. Je potřeba například nainstalovat odpovídající kamerový systém, zřídit místa pro novináře, zajistit vhodné místnosti pro policii a podobně. Kabiny soupeřů jsou oddělené a ta pro hosty má dokonce bývalé prvoligové vybavení. Diváci budou využívat hlavní tribunu, obě tribuny za brankami. Sektor pro příznivce hostů bude tam, kde býval, tedy za brankou k Drnovicím. Druhá velká tribuna B zůstane uzavřená, ale bude ji možno využít třeba pro televizní štáby a podobné požadavky,“ dodal vyškovský sekretář.

Ten zdůraznil, že snahou klubu samozřejmě je co nejdříve vrátit mužstvo do Vyškova. Splnit licenční požadavky ale nebude jednoduché a asi i dlouhodobějšího charakteru.

„Pan Rýznar nám říkal, že na našem stadionu je všechno v podstatě takové stísněné, rozhodně menší než si oni představují. Ale tyto prostory samozřejmě zvětšit nejdou, takže zvažujeme jít cestou postavení druhé tribuny naproti hlavní. Tam by se dole udělaly ty potřebné prostory, podobně jako v Drnovicích. Tedy po odchodu ze hřiště ve vestibulu doprava hosté, doleva domácí. A s kompletním zázemím pro oba mančafty. To je samozřejmě dlouhodobější věc a nestálo by to padesát korun. A zdůrazňuji, že zatím je to opravdu jen ve stadiu přání. Jak to provést a samozřejmě o finančním zajištění, se bude muset jednat s městem,“ naznačil tajemník MFK.